नांदेडात भाजपला ‘बी’ टीमच्या कुबड्या! महायुतीमध्येच तुफान हाणामारी, चिखलफेक

>> विजय जोशी
भाजपला आता कुबड्यांची गरज नाही, असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी घसा कोरडा करून सांगितले. पण नांदेडात दोन खासदार, पाच आमदार असूनही भाजपला ‘बी’ टीमच्या कुबड्या घेण्याची वेळ आली आहे. भाजपसारखेच चार चार आमदार असून मिंध्यांचेही बेहाल आहेत. नगर परिषद निवडणुकीच्या मैदानात भाजप, मिंधे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटातच यादवी सुरू झाली असून, एकमेकांवर खालच्या पातळीवर जाऊन चिखलफेक करण्यात येत आहे.
नांदेड जिल्ह्यात १२ नगर परिषदा आणि एका नगरपंचायतीचा प्रचार शिगेला पोहोचला आहे. भाजप, मिंधे आणि अजित पवार गटाच्या बैठकीवर बैठकी झाल्या, पण एकत्र लढण्याचा निर्णय झाला नाही. बिलोलीत जितेश अंतापूरकर हे भाजपचे आमदार आहेत. परंतु येथे भाजपने उमेदवारच दिले नाहीत. धर्माबादेतही डॉ. तुषार राठोड हे भाजपचेच आमदार आहेत. परंतु बिलोली आणि धर्माबादेत मराठवाडा जनहित पार्टी ही आघाडी भाजपची ‘बी’ टीम म्हणून लढत आहे.
देगलूर येथेही हाच प्रयोग करण्यात आला आहे. विधानसभेत भाजपच्या उमेदवारांनी दाखवलेला ‘करिश्मा’ आता ओसरला असून भाजपच्या नावावर यश मिळण्याची खात्री नसल्यानेच हा कुबड्यांचा प्रयोग करण्यात आला आहे. भाजपकडे सक्षम उमेदवार असतानाही कुबड्यांचा प्रयोग कशासाठी करण्यात आला, याची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी भाजपचेच दुसरे आमदार राजेश पवार यांनी केली आहे. बिलोलीत भाजपकडून निवडणूक लढवण्यासाठी इच्छुकांची रांग लागली होती. परंतु पक्षाकडून एबी फॉर्मच देण्यात आला नाही. धर्माबाद, देगलुरातही इच्छुकांना शेवटच्या क्षणी माघारी पाठवण्यात आले. भाजपचे राज्यसभा खासदार अशोक चव्हाण यांनी शिफारस केलेल्या उमेदवारांना घरचा रस्ता दाखवण्यात आला. भाजपचे महानगर अध्यक्ष असलेले अमर राजूरकर हे अशोक चव्हाणांचे निष्ठावान म्हणून ओळखले जातात.
राजूरकरांचा नगर परिषद निवडणुकीतील वाढता हस्तक्षेप भाजपच्या निष्ठावानांना खटकला. त्यामुळे अनेक पदाधिकारी प्रचारापासून चार हात दूरच आहेत. बिलोलीत मराठवाडा जनहित पार्टीचे संतोष कुलकर्णी नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार असून भाजपमध्ये आलेले उपरे नेते, कार्यकर्ते त्यांच्यासाठी जिवाचे रान करत आहेत. विशेष म्हणजे संतोष कुलकर्णी यांच्या पत्नी मैथिली कुलकर्णी या नगराध्यक्षा असताना शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. अशी गुन्हेगारी पाश्र्वभूमी असलेल्या उमेदवाराचा प्रचार आम्ही का करायचा, असा प्रश्न संघ परिवार आणि निष्ठावान भाजप कार्यकर्त्यांना पडला आहे.
कुंडलवाडीतही निष्ठावंतांना डावलून केवळ सहा दिवसांपूर्वी भाजपमध्ये आलेल्या प्रेरणा गजानन कोटलवार यांना उमेदवारी देण्यात आली. प्रेरणा कोटलवार यांचे पती गजानन कोटलवार हे धान घोटाळ्यातील आरोपी असतानाही त्यांना उमेदवारी देण्यात आल्याने निष्ठावंतांमध्ये नाराजी आहे. अशोक चव्हाण, डॉ. अजित गोपछडे हे दोन खासदार, डॉ. तुषार राठोड, भीमराव केराम, राजेश पवार, जितेश अंतापूरकर, श्रीजया चव्हाण हे आमदार असूनही भाजपच्या प्रचारात उदासीनता आहे. हेमंत पाटील, बालाजी कल्याणकर, बाबूराव कोहळीकर, आनंद तिडके हे मिंध्यांचे चार आमदार आहेत, परंतु ते केवळ बुजगावणेच ठरल्याने मिंधे गटाचीही या निवडणुकीत पार दाणादाण उडाल्याचे चित्र आहे.