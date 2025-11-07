हत्येचा कट, अडीच कोटींची सुपारी; मनोज जरांगेंनी थेट धनंजय मुंडेंचे नाव घेतले, सर्व प्लॅनच सांगितला

मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या हत्येचा कट उघडकीस आला आहे. जरांगे-पाटील यांच्या हत्येसाठी अडीच कोटींची सुपारी देण्यात आली होती. या प्रकरणी दोघांना अटकही करण्यात आली असून आता या प्रकरणाला राजकीय वळण मिळाले आहे. शुक्रवारी सकाळी पत्रकार परिषद जरांगे-पाटील यांनी थेट माजी मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचे आमदार धनंजय मुंडे यांचे नाव घेतले. धनंजय मुंडे यांनी मला मारण्याचा कट रचल्याचा खळबळजनक आरोप त्यांनी केला.
काल हत्येचा कट उघडकीस आल्यानंतर मनोज जरांगे-पाटील यांनी शुक्रवारी सकाळी पत्रकार परिषद घेतली. यात त्यांनी आपल्या हत्येसाठी अडीच कोटी रुपयांची सुपारी देण्यात आली होती आणि यात एका बड्या नेत्याचा सहभाग असल्याचा आरोप केला. यानंतर सर्व घटनाक्रम सांगत त्यांनी थेट धनंजय मुंडे यांचे नाव घेतले. यामुळे खळबळ उडाली असून मराठा समाजाने शांत राहावे असे आवाहन जरांगे यांनी केले.
