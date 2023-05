Meta’s Twitter Competitor app : ट्विटरला टक्कर देण्यासाठी मेटा सज्ज, याप्रकारे करेल काम

सोशल मीडियाची प्रसिद्ध कंपनी मेटाने पुढच्या महिन्यात ट्विटरसारखे अॅप्लीकेशन लॉन्च करु शकते. मार्च महिन्यापासूनच याबाबत बातम्या येत होत्या. आता याबाबत अनेकांनी माहिती शेअर केली आहे. एका प्रसिद्ध टिपस्टर अभिषेक यादवने ट्विटरवर सांगितले की, मेटा पुढच्या महिन्यात ट्विटरसारखे अॅप लॉन्च करु शकते, त्याने हे अॅप कसे असणार आहे याबाबतही माहिती जोडली आहे,

फोटो पाहून हे ट्विटरचे सिम्पिलिफाईड व्हर्जनच वाटत आहे आणि यामध्ये ट्विटरसारखेच पोस्ट करु शकता, तसेच पोस्टमध्ये रिप्लायही देऊ शकता. मेटइंस्टाग्रामवर युजर्स आधीपेक्षा आता कमी पोस्ट करतात आणि आता तो एकप्रकारचा डिस्कव्हरी प्लॅटफ़र्म बनला आहे, युजर्स स्टोरी आणि डीएमस्द्वारे इंस्टावर जास्त बोलतात. याच गोष्टीचा विचार करुन मेटा ट्विटरसारखे अॅप घेऊन आले आहे, जिथे ते ट्विटरसारखे पोस्ट करु शकता आणि कोणीत्या पोस्टला जोडले जाऊ शकतात. एवढेच नाही तर युजर्स इंस्टा फॉलोअर्सना या सिंक करु शकतात.

Meta Instagram to launch Twitter competitor App next month i.e. June, 2023

– 500 character limit

– Selected creators using App via Early access program

– Meta reached out to influencers and celebrities to create an account on App

Image via .@liahaberman#Meta #instagram #Twitter pic.twitter.com/SW5jo5SEzU

