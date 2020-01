छेडछाडीच्या आरोपावरून जामिनावर सुटले, पीडीतेच्या आईला मारहाण करून केला खून

उत्तर प्रदेशमध्ये एक गंभीर घटना समोर आली आहे. छेडछाडीच्या अरोपावरून जामिनावार सुटलेल्या आरोपींनी पीडितेच्या आईला मारहाण केली. या मारहाणीत पीडितेच्या आईचा मृत्यू झाला आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी सहा जणांना अटक केली आहे.

कानपूरमध्ये 2018 साली आबिद, मिंटू, महबूब, चांद बाबू, जमील आणि फरोज या सहा जणांनी एका अल्पवयीन मुलीची छेड काढली होती. तेव्हा पीडित मुलीच्या पालकांनी पोलिसांत धाव घेत आरोपींच्या विरोधात तक्रार दाखल केली. तेव्हा पोलिसांनी सर्व आरोपींना अटक केली होती. परंतु काही दिवसांपूर्वीच सर्व आरोपींची जामिनावर सुटका करण्यात आली.

A witness in a molestation case succumbed to her injuries at a hospital in Kanpur yesterday. Anant Dev Tiwari,SSP says, ” Accused in the 2018 molestation case were out on bail. A clash broke out between accused&victim’s family while the accused were drinking.” 1/2 (17.1) pic.twitter.com/e0F0cv1ZLu

— ANI UP (@ANINewsUP) January 18, 2020