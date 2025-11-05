वडाळा डेपोजवळ मोनोमध्ये बिघाड, ट्रायल दरम्यान झाला अपघात

सामना ऑनलाईन
|
mumbai-monorail-001

मोनोरेल दुर्घटनांची मालिका थांबण्याचे नाव घेत नाहीय. वडाळा डेपोजवळ मोनोमध्ये अचानक तांत्रिक बिघाड होऊन ती बंद पडली. नवीन डब्यांची चाचणी सुरु असताना चेंबुर ते वडाळा मार्गावर बुधवारी सकाळी हा अपघात घडला. मोनोरेलचा पहिला डबा ट्रॅक सोडून बाहेर आला, सुदैवाने मोनोचा चालक बचावला. नवीन डब्यांच्या चाचणीदरम्यान हा प्रकार झाल्याने प्रवाश्यांमध्ये भिती पसरली आहे. मोनोचे युद्धपातळीवर दुरुस्तीचे काम सुरु आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, मोनोच्या सिग्नल प्रणालीत तांत्रिक बिघाड झाल्याने हा अपघात घडला आहे. मोनोरेल प्रशासनाकडून अद्याप कोणतीही माहिती समोर आलेली नाही. दरम्यान नवीन डब्यांची चाचणी सुरु असताना वडाळा ते चेंबुर दरम्यान बिघाड झाला. तर हा बिघाड विद्युत यंत्रणेशी संबंधित होता त्यामुळे ट्रायल थांबविण्यात आले.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

शेतकरी म्हणून एकवटा, तुमची वज्रमूठ दाखवा आणि हे सरकार… उद्धव ठाकरे यांचे शेतकऱ्यांना आवाहन

मुंबईने बीजिंग आणि शांघायला टाकले मागे; आशियातील सर्वात आनंदी शहरात पटकावले अव्वलस्थान

महामंदीचा इशारा…अन् जागितक शेअर बाजार कोसळला; Nasdaq 500 तर निक्केईत 1800 अंकांची घसरण

कानपूरमध्ये भाजपच्या बैठकीत जुंपली; खासदार-माजी खासदार एकमेकांना भिडले, तुंबळ हाणामारी

सत्तेचा अमरपट्टा घेऊन कोणीही जन्माला येत नाही, वरुण सरदेसाई यांची सरकारवर टीका

हिंदुस्थानी वंशाचे जोहरान ममदानी बनले न्यूयॉर्कचे महापौर; ट्रम्प यांच्या विरोधानंतरही मिळवला ऐतिहासिक विजय

पोलीस डायरी – रोहित आर्या कुणाचा बळी? भामट्यांच्या फसव्या जाहिराती

Daily Horoscope – दैनिक राशिभविष्य – 5 नोव्हेंबर 2025, जाणून घ्या कसा असेल आजचा दिवस

उत्तन-विरार सागरी सेतूचा विस्तार जोडरस्त्याने वाढवण बंदरापर्यंत, नाशिक कुंभमेळ्यासाठी रिंग रोडला मान्यता