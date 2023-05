यंदा पावसाला उशीर होणार? जूनमध्येही उकाडा छळणार, स्कायमेटच्या अंदाजानं बळीराजा चिंतेत

उष्णतेने हैराण करणारा अर्धा मे महिना संपल्यानंतर आता साऱ्यांच्या नजरा लागल्या आहेत मान्सूनच्या आगमनाकडे. मान्सूनचा पाऊस कधी पासून सक्रीय होणार याकडे सगळ्यांचं लक्षं लागलेलं आहे. देशात यंदा सरासरी पावसाचा अंदाज हवामान खात्याने वर्तवला आहे. मात्र पावसाला कोणत्या दिवसापासून सुरू होणार यासंदर्भात खासगी हवामान अंदाज वर्तविणारी संस्था स्कायमेटनं माहिती दिली आहे. स्कायमेटच्या अंदाजानुसार केरळमध्ये यंदा मान्सून उशिरानं दाखल होणार असल्याचं म्हटलं आहे.

IMD ने देशात सामान्य ते सरासरीपेक्षा कमी पाऊस होण्याचा अंदाज वर्तविला होता. त्यामुळे शेतकरी वर्गात थोडी चिंता होती. मात्र त्यांनी मान्सून कधी सक्रीय होणार, याचा अंदाज जाहीर केलेला नाही. आता स्कायमेटच्या अंदाजाने मात्र शेतकऱ्यांच्या चिंतेत भर पडण्याची शक्यता आहे.

दख्खनच्या पठारावरील भाग, त्याला लागून असलेला पूर्व आणि पूर्वोत्तर क्षेत्रातील काही भागात तसेच उत्तर-पश्चिम क्षेत्रातील काही भागांमध्ये सामन्य पाऊस होण्याची शक्यता त्यांनी वर्तविली आहे.

15 days rainfall forecast. Thunderstorms to start north India after 18 May. Monsoon onset looks feeble and delayed. Hot weather will continue deep into June this year @Mpalawat @SkymetWeather Sowing might also get delayed pic.twitter.com/icRotqodRK

— Jatin Singh (@JATINSKYMET) May 15, 2023