चल निघ इथून! दीपक चाहरने सही मागितल्यानंतर धोनीची प्रतिक्रिया

यंदाचा आयपीएल चषक उंचावत महेंद्रसिंह धोनीच्या चेनेनई सुपरकिंग्जने जल्लोष साजरा केला. पावसाच्या व्यत्ययामुळे अत्यंत अटीतटीच्या बनलेल्या या सामन्यात चेन्नईसमोर विजयासाठी 15 षटकांत 171 धावांचं अशक्यप्राय आव्हान होतं. हे आव्हान चेन्नईच्या फलंदाजांनी सुरेख फलंदाजी करत पूर्ण केलं. या सामन्यात वेगवान गोलंदाज दीपक चाहर याने गुजरात सुपर टायटन्सची फलंदाजी सुरू असताना शुभमन गिलचा कॅच सोडला होता. तुषार देशपांडे गोलंदाजी करत असताना गिलने फटका मारला होता. हवेत उडालेला चेंडू चाहरच्या दिशेने गेला होता. हा कॅच चाहरने सोडताच चेन्नईचे पाठीराखे भडकले होते. चाहरने त्याच्या पहिल्या 3 षटकांत एकही बळी न टीपता 31 धावा दिल्या होत्या. चेन्नईच्या गोलंदाजांवर गुजरातचे फलंदाज शुभमन गिल आणि वृद्धीमन साहा तुटून पडले होते.

सामना संपल्यानंतर या सामन्याची आठवण राहावी म्हणून दीपक चाहर हा महेंद्रसिंह धोनीकडे सही मागण्यासाठी गेला होता. माझ्या जर्सीवर सही कर अशी विनंती त्याने धोनीला केली होती. धोनीने त्यावर जी प्रतिक्रिया दिली ती कॅमेऱ्यात कैद झाली आहे.

MS Dhoni reaction when Deepak Chahar came for autograph #MSDhoni | #CSKvsGT | #IPL2023Finals | #MSDhoni

pic.twitter.com/Qe4qGY7B1K

— Abhi (@abhi_is_online) May 29, 2023