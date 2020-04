BREAKING – मुंबईत 30 पत्रकारांना कोरोनाची लागण, आकडा वाढण्याची शक्यता; आरोग्य मंंत्रालयाची माहिती

मुंबईतील एकूण 30 पत्रकारांना कोरोना व्हायरसची लागण झाली असून हा आकडा वाढण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने सोमवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली आहे. तसेच पत्रकारांनी त्यांचे कर्तव्य बजावताना स्वतःची योग्य काळजी घ्यावी असे आवाहनही आरोग्य मंत्रालयाकडून करण्यात आले आहे.

मुंबईत कोरोनाची लागण झालेले बहुतांश पत्रकार टीव्ही मीडियाशी संबंधित आहेत. मुंबईत सुरुवातीला काही पत्रकारांना कोरोनाची लागण झाल्याचे आढळून आल्यानंतर गेल्याच आठवड्यात एका कॅम्पमध्ये प्रसारमाध्यमातील कर्मचारी वर्गाची तपासणी करण्यात आली होती. यातील जवळपास 30 पत्रकारांचे रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आले आहेत. टीव्ही जर्नलिस्ट असोसिएशनचे अध्यक्ष विनोद जगदाळे यांनी या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे.

विनोद जगदाळे यांनी याबाबत सांगितले की, आतापर्यंत किती पत्रकारांची तपासण्या करण्यात आल्या याबाबत निश्चित आकडा मिळालेला नाही. मात्र 30 पत्रकारांना कोरोनाची लागण झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. हा आकडा आणखी वाढण्याची शक्यता त्यांनी बोलून दाखवली.

देशात कोरोनाचे एकूण 17,265 रुग्ण

दरम्यान, देशातील कोरोना बाधितांचा आकडा 17,265 वर पोहोचला आहे. गेल्या 24 तासात देशात 1553 रुग्ण आढळून आले असून 36 जणांचा मृत्यू झाला आहे, असे आरोग्य मंत्रालयाने सांगितले.

Since yesterday there have been 1553 additional confirmed #COVID19 cases, taking the total number of confirmed cases in the country to 17265. 36 more deaths also reported in the last 24 hours: Lav Agarwal, Joint Secretary, Health Ministry pic.twitter.com/6EKGeIOWOe

