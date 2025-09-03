Mumbai crime news – व्यावसायिकाचे 10 लाख रुपये घेऊन दोघे पसार

पोलीस असल्याची बतावणी करून दोघांनी गुजरातमधील व्यावसायिकाचे 10 लाख 30 हजार रुपये घेऊन पळ काढल्याची घटना वांद्रे टर्मिनस परिसरात घडली. घडल्याप्रकरणी वांद्रे रेल्वे पोलिसांनी दोन जणांविरोधात गुन्हा नोंद केला आहे. यापूर्वी अशा प्रकारची घटना मुंबई सेंट्रल आणि वसई येथे घडली होती.
तक्रारदार हे व्यावसायिक असून ते कांदिवली येथे राहतात. त्यांचे कपडय़ाचे दुकान आहे. ते कपडे खरेदीसाठी गुजरात येथे जात होते. सोमवारी सायंकाळी ते गुजरातला जाण्यासाठी वांद्रे टर्मिनस येथे आले. तेथे आल्यावर त्यांनी गुजरातला जाणाऱया एक्स्प्रेसची चौकशी केली. त्यानंतर मुख्य हॉलमधील पॅन्टिन येथे गेले. तेथे साध्या वेशातील दोन जण आले. त्यांनी ते पोलीस असल्याचे भासवले. त्यानंतर त्या दोघांनी व्यावसायिकाची बॅग तपासणीसाठी मागितली.
बॅगेत काय आहे असे सांगून बॅग तपासण्यास सुरुवात केली तेव्हा व्यावसायिकाने आपण कपडे खरेदीसाठी गुजरातला जात असल्याचे त्यांना सांगितले. त्यामुळे पैसे बॅगेत ठेवल्याचे त्यांनी सांगितले. तक्रारदार हे कोणताही पुरावा देऊ शकले नाहीत. त्याचा फायदा ठगाने घेतला. पुरावा आणल्याशिवाय पैसे देणार नाही असे सांगून ते निघून गेले. फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच त्यांनी वांद्रे रेल्वे पोलीस ठाण्यात धाव घेतली. पोलिसांनी दोन जणांविरोधात गुन्हा नोंद केला आहे.