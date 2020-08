मुंबईत मुसळधार पाऊस, दुपारी समुद्रात उसळणार मोठ्या लाटा

गणपतीचा सण अवघ्या एक दिवसावर येऊन ठेपलेला असताना वरूणराजाने मात्र मुंबईकरांची चांगलीच धांदल उडवली. शुक्रवारी गणपतीच्या खरेदीचा अखेरचा दिवस असल्यामुळे खरेदीसाठी बाहेर पडण्याच्या तयारीत असणाऱ्या मुंबईकरांना मुसळधार पावसाने घरातच रोखून ठेवले. मुंबईत शुक्रवारी सकाळी मुसळधार पावसाला सुरुवात झाली आहे. दरम्यान हवामान खात्याने समुद्राला उधाण येणार असल्याचा इशारा दिला आहे.

Mumbai,Thane NM recd mod to hvy- wide spread RF in 24 hrs with 1,2 stns crossing 120 mm too. Latest radar/satellite images indicate very active monsoon ovr Konkan,more on N Konkan including Mumbai, Thane.Trend to cont nxt 24 hrs with interiors too.

Greetings for Ganapati Festival pic.twitter.com/lwWtBTEwuQ

— K S Hosalikar (@Hosalikar_KS) August 21, 2020