आसुस आणि विद्या फाउंडेशनकडून राजीव गांधी मराठी विद्यालयात नवे डिजिटल शिक्षण केंद्र सुरू

सामना ऑनलाईन
|

आसुस इंडियाने विद्या इंटिग्रेटेड डेव्हलपमेंट फॉर युथ अँड अ‍ॅडल्ट्सच्या सहकार्याने डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमाची घोषणा केली आहे. या मोहिमेअंतर्गत महाराष्ट्राच्या विविध भागात नवीन डिजिटल शिक्षण केंद्रे सुरू करण्यात येणार आहेत. या उपक्रमाचा पश्चिम हिंदुस्थानातील 6 हजारांहून अधिक वंचित मुले आणि तरुणांना फायदा झाला आहे.

डिजिटल दरी आणखी भरून काढण्याच्या उद्देशाने राज्यातील सरकारी आणि कमी उत्पन्न असलेल्या शाळांमध्ये तंत्रज्ञानावर आधारित शिक्षण सुरू करण्यात येत आहे. या भागीदारीचा एक भाग म्हणून, आसुस इंडिया आणि विद्या फाऊंडेशन नवीन डिजिटल प्रयोगशाळा स्थापन करत आहेत. यामुळे विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध होतील.

डिजिटल प्रयोगशाळेत दिले जाणारे प्रशिक्षण युनेस्कोच्या डिजिटल साक्षरता फ्रेमवर्कशी सुसंगत असेल. या कार्यक्रमाद्वारे, इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना आणि स्थानिक तरुणांना मूलभूत संगणक ज्ञान, कोडिंग, सर्जनशील डिझाइन आणि डिजिटल नीतिमत्ता यासारखी आवश्यक कौशल्ये शिकवली जात आहेत.

या उपक्रमाद्वारे ASUS इंडिया डिजिटल प्रवेशाचा विस्तार करत आहे आणि वंचित विद्यार्थी आणि तरुणांसाठी शिक्षण, नोकरीची तयारी आणि चांगल्या भविष्याचा मार्ग मोकळा करत आहे. ASUS इंडिया आणि विद्या फाऊंडेशन यांचा हा उपक्रम तंत्रज्ञानाद्वारे समाजात कायमस्वरूपी आणि सकारात्मक बदल घडवून आणण्यासाठी डिजिटल समानता, शिक्षण आणि सामुदायिक सक्षमीकरणासाठी दीर्घकालीन वचनबद्धता प्रतिबिंबित करतो.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Ashes 2025 – अ‍ॅडलेड कसोटीपूर्वी ऑस्ट्रेलियाच्या संघात आक्रमक अष्टपैलू परतला, वेगवान गोलंदाज मालिकेतून बाहेर

एसटीचे साडेचार हजार कोटी रुपये कसे वितरित करणार? अनिल परब यांचा विधानपरिषदेत सवाल

Ratnagiri News – मंडणगडमध्ये आंजर्ले-परळ एसटीला अपघात; चालक-वाहकासह दोन प्रवासी जखमी

Jalna News – लॉजमधील कुंटणखान्यावर पोलिसांची धाड; चार महिलांची सुटका, हॉटेल मालकासह ८ ग्राहकांना पकडले

राज्यात निवडणुकीमुळे दहावी-बारावीच्या परीक्षा पुढे ढकलण्यात याव्यात, सचिन अहिर यांची सभागृहात मागणी

दिनेश कार्तिकचा नवा अध्याय! IPL विजेत्या RCB नंतर आता इंग्लंडमधील संघाला देणार फलंदाजीचे धडे

दापोली गारठले !  7. 2 अंश सेल्सिअस सर्वात निचांकी तपमानाची झाली नोंद

संघात न घेतल्याने संताप अनावर, तीन खेळाडूंकडून क्रिकेट प्रशिक्षकावर जीवघेणा हल्ला

हजारो EV मालकांची सरकारकडून फसवणूक! टोल वसुलीवरून वरुण सरदेसाई यांची टीका