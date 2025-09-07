Mumbai News – दहिसरमध्ये इमारतीला भीषण आग, गुदमरल्याने वृद्ध महिलेचा मृत्यू तर 5 ते 6 जणांची प्रकृती चिंताजनक

सामना ऑनलाईन
|

दहिसरमध्ये निवासी इमारतीला भीषण आग लागून एका वृद्ध महिलेचा मृत्यू झाला असून 5 ते 6 जण गंभीर जखमी झाले आहेत. शांतीनगर परिसरातील न्यू जन कल्याण इमारतीच्या सातव्या मजल्यावर रविवारी दुपारी 3 वाजण्याच्या सुमारास आग लागली. आगीची माहिती मिळताच अग्नीशमन दलाच्या सात गाड्या घटनास्थळी दाखल झाल्या. एक तासाच्या अथक प्रयत्नानंतर अग्नीशमन दलाला आग विझवण्यास यश आले.

इमारतीच्या मीटर बॉक्समध्ये शॉर्ट सर्किट झाल्याने ही आग लागली असावी असा प्राथमिक अंदाज वर्तवण्यात येत आहे. आगीमुळे इमारतीत सर्वत्र दूर पसरल्याने बचावकार्यात अडचण येत होती. मात्र अग्नीशमन दलाने वेळीच कारवाई करत रहिवाशांना बाहेर काढले. मात्र धुरामुळे श्वास गुदरमल्याने 80 वर्षीय महिलेचा मृत्यू झाला. अन्य काही जणांना श्वसनाचा त्रास होऊ लागल्याने जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. काहींची प्रकृती चिंताजनक असल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

मोदीजी हिंमत दाखवा, अमेरिकेतून येणाऱ्या वस्तूंवर 75 टक्के कर लावा; केजरीवालांचं पंतप्रधानांना आव्हान

अजित पवार गटातील ‘त्या’ कार्यकर्त्याचा नवा कारनामा, अंमली पदार्थांचे सेवन करतानाचा व्हिडीओ व्हायरल

झारखंडमध्ये चकमक, सुरक्षा दलाकडून 10 लाखाचे बक्षिस असलेला नक्षलवादी ठार

Mumbai News – नायर रुग्णालयात बॉम्ब ठेवल्याची धमकी, पोलिसांकडून तपास सुरू

Lalbaug cha Raja : रात्री साडे दहानंतर होणार लालबागच्या राजाचं विसर्जन

Ganeshotsav 2025 – गणपती विसर्जनादरम्यान 5 जणांचा मृत्यू, 11 बेपत्ता

Ratnagiri News – गणेशोत्सवातील निर्माल्या’तून होणार दीड टन खत निर्मिती, चिपळूण नगर पालिकेचा पर्यावरण संवर्धनाचा उपक्रम

दुकानाच्या पाट्या बंगालीतच, कोलकाता महानगर पालिकेचे आदेश; उल्लंघन केल्यास कारवाई

राज ठाकरेंसोबत भविष्यामध्ये राजकीय दृष्ट्या एकत्र येऊन काम करण्यावरून आमच्यात सहमती – संजय राऊत