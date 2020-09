अत्यावश्यक सेवा वगळता मुंबईतील सर्व कार्यालये बुधवारी बंद ठेवण्याचे महापालिकेचे आवाहन

मुंबईसह ठाणे, नवी मुंबईला मुसळधार पावसाने झोडपले आहे. मंगळवारी दुपारी सुरू झालेला पाऊस अद्याप सुरू असून अनेक सखल भागात पाणी साचले आहे. विजांचा कडकडाट व मेघगर्जनांनी मुंबईकरांची पुरती दाणादाण उडवली आहे. यात भर पडलीय ती लोकलसेवा बंद पडण्याची.

ठाणे आणि छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसदरम्यानची लोकलसेवा बंद पडल्यानंतर आता अंधेरी आणि चर्चगेट दरम्यानची लोकलसेवाही बंद पडली आहे. सध्या सर्वसामान्य प्रवाशांना लोकल ट्रेनने प्रवास करण्याची परवानगी देण्यात आलेली नाहीये. केवळ अत्यावश्यक सेवांमधील कर्मचारीच लोकल ट्रेनने प्रवास करू शकत आहे. या प्रवाशांची संख्या कमी असली तरी रुळांवर पाणी साचल्याने आणि लोकल ट्रेनची वाहतूक बंद पडल्याने काही प्रवासी सायन स्टेशनमध्ये अडकून पडल्याचे वृत्त हाती आले आहे.

सायन-कुर्ला, चुनाभट्टी-कुर्ला या स्थानकांमध्ये आणि मश्जिद स्थानकाजवळ रेल्वे रुळावर पाणी साचल्याने मध्य रेल्वेने त्यांची सेवा काही काळ थांबवत असल्याचे जाहीर केले आहे. ठाणे-कल्याण आणि त्यापुढची लोकल वाहतूक सुरळित सुरू असल्याचे मध्य रेल्वेच्या प्रवक्त्यांनी एका ट्विटद्वारे सांगितले आहे. वाशी आणि पनवेलदरम्यानची लोकल वाहतूकही सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. लांब पल्ल्याच्या काही गाड्यांच्या वेळेत बदल करण्यात येत आहे.

अंधेरी आणि चर्चगेट स्थानकादरम्यानची पश्चिम रेल्वेची वाहतूकही बंद करण्यात आली होती. अप आणि डाऊन दिशेची वाहतूक 7.50 वाजता पुन्हा सुरू करण्यात आल्याचे पश्चिम रेल्वेने ट्विटरद्वारे कळवले आहे.

WR’s Mumbai Suburban Update

First train on DN fast ex Churchgate started at 07.50 Hrs for Virar.

First train on UP fast ex Andheri for Churchgate started at 07.50 Hrs

— Western Railway (@WesternRly) September 23, 2020