मुंबईतील इमारतींच्या पुनर्विकासात राजकीय आणि लँडलॉर्ड लॉबीचा हस्तक्षेप रोखा, आदित्य ठाकरेंनी वेधले सरकारचे लक्ष

सामना ऑनलाईन
|

मुंबईतील लाखो नागरिक सेस इमारती आणि पागडी सिस्टममध्ये राहत असून त्यांच्या पुनर्विकास प्रक्रियेला अलीकडेच मोठा धक्का बसला आहे. कॉम्पिटन्ट ऑथॉरिटी कोण असावे याबाबतचा प्रश्न न्यायालयात उपस्थित झाल्यानंतर ही प्रक्रिया ठप्प झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर काही जमीन मालक आणि त्यांची लॉबी हस्तक्षेप करत असल्याचा आरोप करत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते, युवासेनाप्रमुख आमदार आदित्य ठाकरे यांनी सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करून हा तिढा सोडवावा, अशी विनंती केली आहे. “लोकांचं राहणीमान गंभीर आणि बिकट परिस्थितीत गेलं आहे,” असे त्यांनी सांगितले.

तसेच 2021 मध्ये कामाला सुरुवात झाल्यानंतर पहिला टप्पा पूर्ण झाला असून इमारत उभी आहे. लॉटरी नियमाप्रमाणे पार पडली पाहिजे, परंतु काही राजकीय हस्तक्षेपामुळे अधिकारी दबावाखाली येत आहेत. या प्रक्रियेत जातीय आणि सामाजिक तेढ निर्माण केली जात असल्याचेही त्यांनी निदर्शनास आणत सरकारने तातडीने कारवाई करून हा प्रकार थांबवावा, अशी मागणीही आदित्य ठाकरे यांनी विधीमंडळात केली.

वसतिगृहाची दुरावस्था
वसतिगृह, अभ्यासिकांची आपण जर क्वालिटी पाहिलीत तर तिथे भरारी पथके पाठवून तिथली बाथरूम, कँटीन ठीक आहेत का, पाईप लिकेज आहेत का ह्याची तपासणी व्हायला हवी. तिथल्या सुरक्षेची तपासणी व्हायला हवी अशी मागणी आदित्य ठाकरे यांनी केली.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

हृदयद्रावक! लपाछपीचा खेळ चिमुरड्याच्या जिवावर बेतला

नाताळ आणि नववर्षानिमित्त मध्य रेल्वेच्या विशेष ट्रेन; 76 गाड्यांचे वेळापत्रक जाहीर

Pune Municipal Poll Scandal BJP-PMC Collusion in Draft Voter Lists Exposed by CCTV Footage (1)

मोठी बातमी! प्रारुप याद्यांमध्ये महाघोटाळा; भाजप पदाधिकारी आणि पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी बनवल्या प्रारुप याद्या, केले गुपचूप बदल, CCTV फुटेजमधून सारे उघड!

नोटांची बंडलं, अक्षरशः रास! ‘व्हिडिओ बॉम्ब’ टाकत दानवे यांचा खळबळजनक दावा, म्हणाले समोरच्या व्यक्तीलाही ओळखतो

Pune News – सदाशिव पेठेत अग्नीतांडव, रमेश डाईंग इमारतीच्या टेरेसला भीषण आग

हिवाळी अधिवेशन – फडणवीस सरकारने महाराष्ट्राचं मिर्झापूर करुन ठेवलंय, सुप्रिया सुळे यांचा टोला

nanded trader loses 35 lakh cash in car puncture robbery

Nanded News – गाडीचे पंक्चर बघण्यासाठी व्यापारी खाली उतरला आणि ३५ लाखांचा फटका बसला, चोरट्यांनी बॅग केली लंपास

Maharashtra Winter Session – नोटाबंदीनंतरही सत्ताधाऱ्यांकडे एवढी कॅश येते कुठून? भास्कर जाधव यांचा खरमरीत सवाल

Opposition Protests at Nagpur Assembly Over Farmers' Debt Relief and MSP Demand

हिवाळी अधिवेशन – शेतकरी उपाशी, सरकार तुपाशी! शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावरून विरोधक आक्रमक, विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवर जोरदार घोषणाबाजी