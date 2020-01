मुंबईत थंडी पडली, ट्विटरवर मीमची शेकोटी; #mumbaiwinter ट्रेंडिग टॉपिक

एरवी घामाच्या धारांनी जीव नकोसा करून टाकलायं असं म्हणणाऱ्या मुंबईकरांना सध्या ‘सो कूलsss!’ असं म्हणण्याची वेळी आली आहे. कधी नव्हे ते स्वेटर, मफ्लर, जॅकेट्स घालून मुंबईकर बाहेर पडताना दिसत आहे. अशी थंडी अनुभवण्यासाठी मुंबईकर अनेकदा महाबळेश्वर, माथेरान गाठतात. मात्र आता मुंबईतच गारेगार वातावरण अनुभवायला मिळत असल्याने मुंबईच महाबळेश्वर-माथेरान झाल्या सारखं वाटत असून सोशल मीडियावर देखील त्याची चर्चा रंगली आहे. ट्विटरवर तर #mumbaiwinter ट्रेंडिंग टॉपिक ठरला आहे.

मुंबईकरांनी थंडीचे हे अनुभव गमतीशीररित्या #mumbaiwinter सह ट्विट केले आहेत. एका युझरने गोलमालमधील अर्शद वारसीच्या डायलॉगचा आधार घेत मुंबईच्या थंडीवर मीम बनवला आहे.

Mumbaikars when the temperature reaches 15 degrees #mumbaiwinter pic.twitter.com/5g6CWtDcmK

कार्तिक नावाच्या एका युझरने आपल्या घरातील बंद पंख्याचा फोटो काढू अन्य कुणी कुणी आपल्या घरातील पंखे असे बंद ठेवले आहेत का? असा प्रश्न विचारला आहे.

तर एका युझरने मिसळ पावचा फोटो टाकून गरमागरम नाश्त्याचा आनंद लुटत असल्याचं म्हटलं आहे.

Enjoying Awesome Chilly Weather with Start of Day with Misal Pav #mumbaiwinter pic.twitter.com/bh70TLnlFs

प्रिया फ्लॉरेन्स शहा या ऑनलाईन ब्रँडिंग कनस्लटंट यांनी पुणेकरांची बाजू घेत मुंबईकरांना चिडवण्याचा प्रयत्न केला आहे.

Punekars when they see Mumbaikars shivering at 10 degrees. #mumbaiwinter #MumbaiWeather #Pune pic.twitter.com/Dklhrnzsdt

— Priya Florence Shah (@PriyaFlorence) January 16, 2020