मुंब्रा बायपासवर भीषण अपघातात तिघांचा मृत्यू, भरधाव कंटेनरने दुचाकीस्वारांना चिरडले

सामना ऑनलाईन
|

भरधाव कंटेनरने तीन दुचाकीस्वारांना चिरडल्याची घटना आज दुपारी मुंब्रा बायपासवरील गावदेवी मंदिराजवळ घडली. या अपघातात हसन शेख (19), मोहिनउद्दीन शेख (19), अफजल शेख (22) या तिघांचा मृत्यू झाला आहे. या अपघातानंतर कंटेनरचालक फरार झाला आहे.

हसन, मोहिनउद्दीन आणि अफजल हे तिघेही दुचाकीवरून शिळफाट्याच्या दिशेने जात असताना त्यांच्या गाडीला कंटेनरची धडक बसली. तिघेही दुचाकीवरून खाली कोसळले आणि कंटेनरच्या मागच्या चाकाखाली चिरडले गेले. अपघात झाल्यानंतर स्थानिकांनी तिघांना उपचारासाठी कळवा येथील छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालयात दाखल केले. मात्र डॉक्टरांनी तिघांनाही मृत घोषित केले.

खड्ड्यांचा बळी
वसई : विरार पूर्वेतील खड्यांनी दुचाकीस्वाराचा बळी घेतल्याची घटना उघडकीस आली आहे. प्रताप नाईक (55) असे मृत्यू दुचाकीस्वाराचे नाव आहे. प्रताप हे विरारमधील रहिवासी असून आज सकाळी ते घटस्थापनेसाठी देवीची मूर्ती आणण्यासाठी निघाले होते. दरम्यान खड्ड्यात त्यांची गाडी आदळली. या धक्क्याने ते खाली कोसळले आणि मागून आलेल्या टँकरखाली चिरडले गेले.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

‘पॉड टॅक्सी’ नागरिकांच्या सेवेत आणा, देवेंद्र फडणवीस यांचे निर्देश; कुर्ला ते वांद्रेदरम्यान प्रवासासाठी नवा पर्याय

काळी मिरी तुपासोबत का खावी? वाचा

माढा तालुक्यातील रिधोरी गावातील पुरात अडकलेले 8 जण सुखरूप, 28 जणांना सुरक्षित स्थळी नेण्यात यश

जाणून घ्या आहारात कोथिंबीर का असायला हवी? वाचा

Beed News – नद्यांना महापूर, दळणवळण ठप्प, बीड जिल्ह्यातील 500 गावांचा संपर्क तुटला

या चुका टाळा, वजन होईल झटक्यात कमी

बंदी असतानाही 300रुपये घेऊन अवजड वाहनांना प्रवेश, भिवंडीत वाहतूक पोलिसांचा अजब कारभार; व्हिडीओ व्हायरल

मुंबई-अहमदाबाद मृत्यूचा महामार्ग, 18 महिन्यांत 65 जणांचा बळी; व्हाईट टॉपिंगनंतरही दुर्घटनांचे सत्र कायम

स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचा जीवनपट उद्या ठाण्यात उलगडणार, सतीश भिडे यांचा ‘गीत वीर विनायक’ कार्यक्रम