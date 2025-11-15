मुजफ्परपुरमध्ये हृदयद्रावक घटना! एकाच कुटुंबातील पाच जणांचा होरपळून मृत्यू तर चार जण गंभीर

सामना ऑनलाईन
|

बिहारच्या मुजफ्परपुरमध्ये हृदयद्रावक घटना घडली आहे. शॉर्ट सर्किटमुळे भीषण आग लागून घरात पाच जणांचा होरपळून मृत्यू झाला आहे. तर चार जणांची अवस्था गंभीर आहे,. आग आगली त्यावेळी संपूर्ण कुटुंब झोपलेले होते, त्यांना वाचविण्याची संधीही मिळाली नाही.

ही घटना मोतीपूरच्या वॉर्ड नंबर 13 मधील आहे, शॉर्ट सर्किटमुळे घराला भीषण आग लागली. घरातील सर्व झोपले असल्यामुळे बाहेर काढण्यासाठी त्यांना संधीही मिळाली नाही. आणि बघता बघता संपूर्ण घर आगीच्या भक्ष्यस्छानी गेले.

आगीच्या ज्वाळा वाढत असल्याचे पाहून स्थानिकांनी आरडाओरडा केला. घटनास्थळी गर्दी जमली. लोकांनी आग विझवण्याचा प्रयत्न केला, मात्र ती इतकी भीषण होती की ती नियंत्रित करणे कठीण झाले. पोलिसांना तात्काळ कळवण्यात आले. पोलीस आणि अग्निशमन दलाचे पथक तात्काळ घटनास्थळी पोहोचले. बऱ्याच प्रयत्नांनंतर आग आटोक्यात आणण्यात आली. पोलिसांनी भाजलेल्या चार जणांना वाचवले आणि त्यांना उपचारासाठी एसकेएमसीएच रुग्णालयात पाठवले. या अपघातात लालन साह, त्यांची आई, पत्नी आणि दोन मुले यांचा मृत्यू झाला. संपूर्ण परिसरात या घटनेवर शोककळा पसरली आहे.

डीएसपी वेस्टर्न सुचित्रा कुमारी म्हणाल्या, “मोतीपूरमध्ये लागलेल्या भीषण आगीत पाच जणांचा मृत्यू झाला आहे. चार जण भाजले आहेत. त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. पोलिस या प्रकरणाची चौकशी करत आहेत.”

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

राजकारण सोडणार, कुटुंबाशीही नाते तोडलंय…पराभवानंतर रोहिणी आचार्यची मोठी घोषणा

SBI ही लोकप्रिय सेवा बंद करणार; बँकेने दिली महत्त्वाची माहिती

Delhi Bomb Blast – बॉम्बस्फोटप्रकरणी पाचव्या डॉक्टरला अटक, दुसऱ्या दिवशी होते लग्न

Sangameshwar News – सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात ताडोबाची चंदा वाघीण दाखल

Bihar Election 2025 – पक्षाला नोटापेक्षा कमी मतं, निवडणुकीत झाला सुपडासाफ; निकाल लागताच उमेदवारानं रुग्णालयात सोडले प्राण

हरमनप्रीत कौर म्हणते; वर्ल्डकप विजयानंतर आयुष्यच बदलून गेलं, तो शेवटचा चेंडू…

Delhi bomb blast – चारही दहशतवादी डॉक्टरांची प्रॅक्टिस कायमची बंद, NMC ने रजिस्टरमधून नावेही हटवली

रांचीमध्ये दुर्देवी घटना! हटिया धरणात न्यायाधीशांच्या दोन अंगरक्षकांसह तिघांचा बुडून मृत्यू तर एक जण बेपत्ता

माता न तू वैरीणी, पूर्वजांच्या मोक्षासाठी दोन अल्पवयीन मुलांची हत्या