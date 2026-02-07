नरेंद्र मोदींनी अमेरिकेसमोर गुडघे टेकले; हिंदुस्थान-अमेरिका व्यापार करारावरून काँग्रेसची कडाडून टीका

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

“पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अमेरिकेसमोर गुडघे टेकले असून, हा करार म्हणजे हिंदुस्थानच्या आत्मसन्मानाशी केलेली तडजोड आहे,” अशी टीका काँग्रेस नेते पवन खेरा यांनी केली आहे. दिल्लीत आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना ते असे म्हणाले आहेत.

पवन खेरा यांनी मोदी सरकारवर हल्लाबोल करताना म्हटले की, “नरेंद्र मोदींनी हिंदुस्थानची अर्थव्यवस्था, शेती आणि आपले राष्ट्रीय हित एका ताटात वाढून ट्रम्प यांच्या हवाली केले आहे. हे पाहून कोणत्याही हिंदुस्थानाला अभिमान वाटणार नाही. जो हिंदुस्थान एकेकाळी अमेरिकेच्या बड्या नेत्यांच्या डोळ्याला डोळा भिडवून व्यावहारिक संबंध जपायचा, तो हिंदुस्थान आज कुठे हरवला आहे?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

या करारामध्ये सामान्य नागरिकांच्या हिताचा बळी दिल्याचा दावा खेरा यांनी केला आहे. नरेंद्र मोदींनी अदानी आणि अंबानी यांच्या व्यावसायिक फायद्यासाठी सर्वसामान्यांचे प्रश्न वाऱ्यावर सोडले आहेत, असे ते म्हणाले आहेत. “जे लोक या परिस्थितीला ढोल-नगाड्यांच्या गजरात उत्सवासारखे साजरे करत आहेत, परंतु त्यांनाही माहित आहे की हे सेलिब्रेशन नसून सरेंडर आहे,” असा टोलाही त्यांनी लगावला.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

खळबळजनक खुलासा; जेफ्री एपस्टीन होता इस्रायलचा गुप्तहेर? FBI च्या कागदपत्रातून धक्कादायक माहिती समोर

Mega Block News – मध्य, पश्चिम आणि हार्बर मार्गांवर रविवारी मेगाब्लॉक; अनेक फेऱ्या रद्द

शून्य मोठा की अठरा? हिंदुस्थान-अमेरिका व्यापार करारावर अखिलेश यादव यांची केंद्र सरकारवर टीका

व्यापार करारावर परराष्ट्रमंत्री की वाणिज्यमंत्री उत्तर देणार? यापूर्वी शासनव्यवस्थेची एवढी मोठी सर्कस पाहिली नाही; आदित्य ठाकरे यांचे टीकास्त्र

लाडक्या बहिणींना दिलासा; ई-केवायसी दुरुस्तीसाठी 31 मार्चपर्यंत मुदतवाढ

मराठी अस्मितेसाठीची लढाई कायम राहणार; सक्षम विरोधी गट म्हणून भूमिका पार पाडू – किशोरी पेडणेकर

अजितदादांच्या इच्छेनुसार पवार कुटुंब परिवार म्हणून एकत्रच राहणार; रोहित पवार यांचे महत्त्वाचे संकेत

रविवारी छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस ते विद्याविहार या अप आणि डाऊन मार्गावर मेगा ब्लॉक

केरळ फाईल्स बनवणाऱ्यांनी एप्स्टिन्स फाईल्सवर चित्रपट काढावा, बॉक्स ऑफिसवर खूप चालेल; संजय राऊत यांचा टोला