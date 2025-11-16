Video बालवाडीतील मुलांना येतात हजार पर्यंतचे पाढे, सर्व विद्यार्थी दोन्ही हातांनी लिहतात; अशी आहे नाशिकमधली ही जिल्हा परिषद शाळा

सामना ऑनलाईन
|

जिल्हा परिषद शाळांमधल्या मुलांच्या शिक्षणावर अनेकदा प्रश्न उपस्थित केले जातात. मात्र नाशिकमधल्या त्रंब्यकेश्वर
तालुक्यातील हिवाळी गावातील जिल्हा परिषद शाळा ही जगावेगळी ठरत आहेत. या शाळेतील विद्यार्थी हे दोन्ही हातांनी लिहतात तर अगदी बालवाडीतील मुलांना हजारपर्यंतचे पाढे येतात.

केशव गावित हे या शाळेत शिक्षक असून ते दररोज 12 तास या शाळेत शिकवतात. या शाळेतील बालवाडीतील मुलांना हजार पर्यंतचे पाढे येतात. ही मुलं न चुकता पाढे जेव्हा बोलतात तेव्हा आपल्याला थक्क होऊन जायला होते.

केशव सरांनी मुलांना दोन्ही हातांनी लिहायला शिकवले आहे. त्यामुळे या मुलांची लिखाणाचा स्पीड देखील जास्त आहे. तसंच बालवाडीतील मुलं चौथी पाचवीच्या विद्यार्थ्यांची गणितं सोडवतात.

