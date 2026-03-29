भोंदूबाबा अशोक खरातला 4 दिवसांची वाढीव पोलीस कोठडी

भोंदूबाबा अशोक खरात याच्या पोलीस कोठडीत न्यायालयाने 4 दिवसांची वाढ केली आहे. त्यामुळे आता खरातला 1 एप्रिलपर्यंत पोलीस कोठडीत रहावे लागणार आहे.

भोंदूगिरी, जादूटोणा आणि महिलांवरील अत्याचाराच्या गंभीर आरोपांखाली अटकेत असलेला अशोक खरात याला रविवारी नाशिकमधील सत्र न्यायालयात हजर करण्यात आले होते. त्यावेळी या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या विशेष पथकाने अधिक माहिती मिळावी यासाठी खरातला पोलीस कस्टडी मिळणे गरजेचे असल्याचे सांगितले. तसेच यावेळी न्यायालयात खरात याची बंदूक, त्याच्या मोबाईलमधील डेटा व संपत्तीची कागदपत्रे सादर करण्यात आली. त्यानंतर न्यायालयाने विशेष पथकाची मागणी मान्य करत खरातला 1 एप्रिलपर्यंत पोलीस कोठडीत पाठवले.

खरातची होणार ईडी चौकशी

भविष्य सांगण्याच्या बहाण्याने जाळ्यात ओढून भीती घालून महिलांवर लैंगिक अत्याचार करणाऱया अशोक खरातचे दररोज नवीन प्रताप चव्हाटय़ावर येत आहेत. महिलेवर अत्याचार केला, बनावट रत्ने व अंगठ्या देऊन आर्थिक फसवणूक केली, असे आणखी दोन गुन्हे त्याच्याविरुद्ध दाखल करण्यात आले आहेत. दरम्यान, हवाला रॅकेट व व्याजाच्या धंद्यात त्याने शेकडो कोटींची उलाढाल केल्याचे विशेष तपास पथकाच्या चौकशीत समोर आले आहे. त्याच्या आर्थिक व्यवहाराची आता ईडीकडून चौकशी होणार आहे, यामुळे त्याच्याशी संबंधितांचे धाबे दणाणले आहे.

आर्थिक व्यवहाराचे आंतरराष्ट्रीय रॅकेट

लैंगिक शोषणाच्या विकृतीचा कळस करणाऱ्या अशोक खरातचे आर्थिक फसवणुकीचे उलाढालीचे मोठे रॅकेट आहे, त्याच्या संपर्कातील विविध खात्यातील वरिष्ठ अधिकारी, व्यावसायिक आणि राजकीय नेत्यांचा काळा पैसा तो व्याजाने देत होता. हवालामार्फत देश-विदेशात तो शेकडो कोटींची हेराफेरी करीत होता, अशी माहिती तपासी पथकाकडे आली आहे. त्याच्या आर्थिक व्यवहारांचा अहवाल ईडीकडे जाणार आहे, त्याच्याशी संबंधित सर्वांभोवती लवकरच ईडीचा फास आवळला जाण्याची शक्यता आहे, यामुळे त्यांची पळापळ सुरू आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

पालापाचोळ्यापासून तयार केला गॅस, मुंबई आयआयटीने शोधला LPG गॅसला भन्नाट पर्याय

Israel Iran War – अमेरिका आणि इस्रायलचा इराणवर हल्ला; होर्मुझच्या सामुद्रधुनीजवळ पाच ठार, चार जण जखमी

Iran War – अमेरिका इस्त्रायलमुळे सर्व देशांना परिणाम भोगावे लागतील, इराणच्या परराष्ट्र मंत्र्यांचा इशारा

LPG गॅसचा तुटवडा, एजन्सीच्या माणसानेच 30 सिलिंडर केले लंपास आणि झाला फरार

आईची हत्या आणि वडिलांच्या अटकेनंतर अनाथ मुलींवर मामांकडूनच अत्याचार; एकीला विकलं तर दुसरीवर बलात्कार

गॅस टंचाईच्या अफवा गुजरातमधून पसरत आहे, त्या राज्याविरोधात गुन्हा दाखल करा; संजय राऊत यांची टीका

सैलानी बाबाच्या दर्शनाला जाणाऱ्या भाविकांची पिकअप उलटली; दोघांचा जागीच मृत्यू, 17 जण जखमी

दीपक केसरकर एकनाथ शिंदे यांना अशोक खरातकडे घेऊन गेले, संजय राऊत यांचा घणाघात

Iran War – रशियाने इराणला अमेरिकेच्या हवाई तळाची सॅटेलाईट छायाचित्रे पुरवली, युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष झेलेंस्की यांचा खळबळजनक दावा