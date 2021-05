Live- शरद पवार यांच्याकडून मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचे अभिनंदन

आज पश्चिम बंगाल, आसाम, केरळ, तमिळनाडू आणि पद्दुचेरी या विधानसभा निवडणूकांचा निकाल जाहीर होणार आहे. सहा राज्यात जरी निवडणूक असले तरी संपूर्ण देशाचे लक्ष पश्चिम बंगालच्या निकालांकडे लागणार आहे. पश्चिम बंगालमध्ये भाजप आणि तृणमूल काँग्रेसमध्ये जोरदार टक्कर आहे. भाजपने खेला होबे म्हणून ममता बॅनर्जी यांना आव्हान दिले होते. तर ममता बॅनर्जी यांनी आपण जिंकणार असा विश्वास व्यक्त केला आहे. थोड्याच वेळात सर्व राज्यांचे निकाल जाहीर होतील.

भाजपचे समाधान आवताडे आघाडीवर

पंढरपूर पोटनिवडणूक – भाजप उमेदवार 36 व्या फेरी अखेर 6600 मतांनी लिडवर

अजूनही 2 फेऱ्या बाकी

10, 000 मतांची मोजणी सुरु आहे अजून

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष यांनी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचे निवडणुकीतील विजयाबद्दल अभिनंदन केले आहे. तसेच एकत्र येऊन कोरोनाशी लढण्याचे आवाहनही केले आहे.

Congratulations @MamataOfficial on your stupendous victory!

Let us continue our work towards the welfare of people and tackling the Pandemic collectively. — Sharad Pawar (@PawarSpeaks) May 2, 2021



पवार यांनी द्रमुकचे अध्यक्ष एम.के.स्टालिन यांचे तमिळनाडू निवडणूकीत यश मिळवल्याबद्दल अभिनंदन केले आहे.

Congratulations @mkstalin on your win, a truly well deserved victory! Wishing you the best to serve people who have instilled their faith in you! — Sharad Pawar (@PawarSpeaks) May 2, 2021

पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल 202 तर भाजप 77 जागांवर आघाडीवर

पंढरपूर पोटनिवडणूक – भाजपचे समाधान आवताडे यांना एकोणीसाव्या फेरीअखेर 1022 मतांची आघाडी

पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल 176 जागांवर आघाडीवर, भाजप 87 ठिकाणी आघाडीवर

पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल तर तमिळनाडूत द्रमुक आघाडीवर

पंढरपूर पोटनिवडणूक – भाजपचे समाधान आवताडे यांना पंधराव्या फेरीअखेर 3800 मतांची आघाडी

पंढरपूर पोटनिवडणूक– भाजपचे समाधान आवताडे यांना नवव्या फेरीअखेर 2357 मतांची आघाडी

पंढरपूर पोटनिवडणूक– चौथ्या फेरीत राष्ट्रवादीचे उमेदवार भगीरथ भालके 638 मतांनी आघाडीवर

पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल तर आसाममध्ये भाजप आघाडीवर

केरळमध्ये माकप 18, काँग्रेस 9 जागांवर आघाडीवर

पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल 21 तर भाजप 11 जागांवर आघाडीवर

आसाममध्ये भाजप 9 तर आसाम गण परिषद 4 जागांवर आघाडीवर

तमिळनाडूत अण्णा द्रमुक 13 तर द्रमुक 10 जागांवर आघाडीवर

पंढरपूर पोटनिवडणूकीत राष्ट्रवादीचे भगीरथ भालके 8 हजारहून अधिक मतांनी आघाडीवर

निवडणूक आयोगाच्या वेबसाईटनुसार पश्चिम बंगालमध्ये सत्ताधारी पक्ष तृणमूल काँग्रेस 10 तर भाजप 3 जागांवर आघाडीवर आहे.

पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल 10 तर भाजपची 3 जागांवर आघाडी

पंढरपूर पोटनिवडणुकीत भाजपचे समाधान औताडे आघाडीवर

पश्चिम बंगालमध्ये नंदीग्राम विधानसभा मतदारसंघातून ममता बॅनर्जी आघाडीवर असून भाजपचे शुवेंदू अधिकारी पिछाडीवर आहेत.

नंदीग्राम मतदारसंघातून मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आघाडीवर

पंढरपूर मंगळवेढा पोटनिवडणूकीच्या मतमोजणीलाही थोड्या वेळात सुरुवात होणार

तामिळनाडूमधील मतमोजणीचे फोटो

उत्तर प्रदेश पंचायत निवडणूकीच्या मतमोजणीला सुरुवात

Counting of votes for #AssemblyElections2021 begins. Votes being counted across Assam, Kerala, Puducherry, Tamil Nadu and West Bengal. pic.twitter.com/vBUGNP0R5Q — ANI (@ANI) May 2, 2021