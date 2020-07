नेपाळ पोलिसांचा हिंदुस्थानी नागरिकांवर गोळीबार, एक जखमी

हिंदुस्थान नेपाळ सीमेवर नेपाळ पोलिसांनी तीन हिंदुस्थानी नागरिकांवर गोळीबार केला आहे. या गोळीबारात एक हिंदुस्थानी नागरिक जखमी झाला असून त्याला रुग्णालयात दाखल केले आहे.

One Indian injured after Nepal Police shot at three Indian men near India-Nepal border in Kishanganj. Injured shifted to hospital. Investigation underway: SP Kishanganj, Bihar

