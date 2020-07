दहशतवाद्यांनी केली होती अभिनेत्रीच्या वडिलांची हत्या, क्रिकेटपटूसोबत रंगल्या होत्या अफेअरच्या चर्चा

अभिनेत्री निमरत कौर लंचबॉक्स चित्रपटात इरफान खानसोबत झळकली होती. एअरलिफ्ट चित्रपटात तिने अक्षय कुमारच्या पत्नीची भुमिका बजावली होती. त्यापूर्वी निमरत पेहला प्यार या गाण्यामुळे प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरली होती.

अभिनेत्री निमरत कौर हिचे वडील भुपेंदर सिंह सैन्यात मेजर पदावर होते. त्यांचे अपहरण करून त्यांचा खून करण्यात आला होता. खुद्द निमरतने एका मुलाखतीत सांगितले होते की, “1994 साली आम्ही सर्व उन्हाळ्याच्या सुटीत वडिलांना भेटण्यासाठी कश्मीरमध्ये गेलो होतो. तेव्हा हिज्बुल मुजाहिद्दीनच्या दहशतवाद्यांनी बाबांचे अपहरण केले. सात दिवस ओलीस ठेवल्यानंतर त्यांचा खून केला. बाबा तेव्हा फक्त 44 वर्षाचे होते.”

The warmest, most valiant, virtuous man, who’s short but large life continues to be a marvel. Late Maj. Bhupender Singh, my handsome, brave father of this lifetime and many before journeyed on 25 years ago today. Your light lives on. Until we meet again Papa..somewhere, sometime. pic.twitter.com/vNsYjv53Bh

— Nimrat Kaur (@NimratOfficial) January 23, 2019