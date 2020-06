दिल्लीत पुन्हा लॉकडाऊन लावण्याचा कुठलाही विचार नाही, मुख्यमंत्री केजरीवाल यांचे स्पष्टीकरण

दिल्लीत पुन्हा कोरोनाचे रुग्ण वाढत आहे. असे असले तरी दिल्लीत पुन्हा लॉकडाऊन जारी करण्याचा कुठलाच विचार नसल्याचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी स्पष्ट केले आहे. दिल्लीत पुन्हा लॉकडाऊन लागू केला जाईल असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत होता.

Many people are speculating whether another lockdown in Delhi in being planned. There are no such plans.

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) June 15, 2020