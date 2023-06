नोयडातील कॉलेजमध्ये सुरक्षा रक्षक विद्यार्थ्यांमध्ये तुफान राडा, 33 जणांना पोलिसांनी घेतले ताब्यात

नोयडामधील गौतम बुद्ध विद्यापीठात रविवारी रात्री मेडिकलचे विद्यार्थी व सुरक्षा रक्षकांमध्ये तुफान राडा झाला. पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत त्या ठिकाणाहून 33 जणांना ताब्यात घेतले.

30 security guards and students arrested after clash at Gautam Buddha University in Greater Noida.

Clash triggered after guards objected to students smoking cigarettes.#noidacity #gautambuddhauniversity #noidanews #students #college #police #breaking #clash #noidagram #Noida pic.twitter.com/aMYQItec1D

— The ChakallasBaaz (@ChakallasBaaz) June 5, 2023