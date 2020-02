सामान्यांच्या खिशाला कात्री, सिलिंडरच्या किमतीत 150 रुपयांनी वाढ

घरघुती वापराच्या विनाअनुदानित सिलिंडरच्या किमतीत तब्बल दिडशे रुपयांनी वाढ करण्यात आली आहे. ही भाववाढ म्हणजे सामान्यांच्या खिशाला कात्री असल्याचे बोलले जात आहे. याआधी महिनाभरापूर्वीच म्हणजे 1 जानेवारी 2020 ला विनाअनुदानित सिलिंडरच्या दरात भाववाढ केलेली होती.

Prices of non-subsidised 14 kg Indane gas in metros, applicable from today: In Delhi price rises to Rs 858.50 (increase by Rs 144.50), in Kolkata – Rs 896.00 (increase by Rs 149), in Mumbai – Rs 829.50 (increase by Rs 145), in Chennai – Rs 881.00 (increase by Rs 147). pic.twitter.com/0kbynJJld7

— ANI (@ANI) February 12, 2020