आता तुमचीही बाग गुलाबांनी बहरेल, वाचा या साध्या सोप्या टिप्स

फुलांची रोपे आपल्या अंगणात किंवा बाल्कनीत असल्यावर, घराचे सौंदर्य वाढवतात. कोणतीही फुले असोत आपल्या मनाला फुले कायमच शांती देतात. फुलांमुळे एक पाॅझिटीव्ह वातावरण तयार होते. म्हणूनच बहुतांशी लोक त्यांच्या घरातील बागेत किंवा बाल्कनीत गुलाबाचे रोप लावतात. परंतु गुलाबाचे रोप केवळ लावून चालत नाही तर त्याची उत्तम काळजी घेणेही तितकेच गरजेचे आहे. योग्य काळजी घेतली नाही तर, रोप केवळ सुकत नाही, तर फुलूही शकत नाही. योग्य लागवड, थोडी काळजी आणि काही टिप्सचा वापर केला तर, गुलाबाचे झाड चांगले जोमाने वाढेल. शिवाय या झाडाला फुलेही भरपूर येतील.

गुलाब लावण्याचा सर्वोत्तम काळ ऑक्टोबर, नोव्हेंबर ते डिसेंबर आणि नंतर पुन्हा मार्चमध्ये असतो. गुलाब हे असे रोप आहे जे वर्षातील बहुतेक काळ फुलते. परंतु याच्या लागवडीच्या वेळी मात्र काळजी घेणे खूप गरजेचे आहे. अति उष्णता किंवा अति थंडीमुळे रोपाची वाढ खुंटते. गुलाबाची लागवड आणि काळजी कशी घ्यावी याबद्दलच्या टिप्स जाणून घेऊया.

गुलाबांच्या लागवडीसाठी कलम हा सर्वात उत्तम पर्याय मानला जातो. यामुळे गुलाबाचे रोप पटकन वाढण्यास मदत मिळते. गुलाबाचे कलम करताना असे खोड निवडावे जे जास्त मऊ किंवा कडक नसेल. हे अशा पद्धतीचे कलम निवडल्यामुळे, गुलाबाच्या झाडाची वाढ पटकन होण्यास मदत मिळते.

गुलाबाच्या रोपाची योग्य वाढ होण्यासाठी, माती तयार करणे महत्वाचे आहे. माती पाणी शोषून घेणारी असावी आणि जास्तीचे पाणी सहजपणे बाहेर पडू द्यावे. म्हणूनच ५० टक्के गांडूळखत किंवा शेणखत जमिनीत मिसळावे. तसेच ५० टक्के कोकोपीट देखील मिसळायला हवे.

लागवडीपूर्वी देठाचे कलम तयार करणे महत्वाचे आहे. गुलाबाच्या देठातील सर्व पाने काढून टाका आणि नंतर ४५ अंशाच्या कोनात टोक कापून टाका. ते काही काळ उन्हात वाळवू द्या. नंतर, ते पाण्यात ठेवा, परंतु कटिंग पूर्णपणे बुडू नका. फक्त कटिंग भाग बुडवा. जेव्हा काही दिवसांनी मुळे दिसू लागतील तेव्हा ते ओलसर मातीत लावा.

गुलाबाच्या रोपांना सूर्यप्रकाशाबरोबरच हवेचीही आवश्यकता असते, म्हणून कुंडी अशा ठिकाणी ठेवा जिथे किमान ५-६ तास सूर्यप्रकाश आणि हवा मिळायला हवी. यामुळे बुरशीचा धोका टाळता येतो.

माती घालण्यापूर्वी, योग्य निचरा होण्यासाठी कुंडीच्या तळाशी एक लहान छिद्र करा.

रोपाची वेळोवेळी छाटणी करा, जसे की कोमेजलेली फुले, निरुपयोगी पाने आणि किंचित सुक्या फांद्या काढून टाका.

कीटकांपासून रोपाचे संरक्षण करण्यासाठी, दर काही दिवसांनी कडुलिंबाचे तेल फवारणी करा किंवा वाळलेल्या कडुलिंबाच्या पानांची पावडर घाला.

रोपावर गुलाबाची योग्य वाढ सुनिश्चित करण्यासाठी, अंड्याचे कवच, फळे आणि भाज्यांची साले आणि उरलेली चहाची पाने मातीत मिसळून कंपोस्ट तयार करा आणि नंतर दर तीन आठवड्यांनी ते कुंडीच्या मातीत घाला.

घरी कंपोस्ट बनवू शकत नसाल तर रोपासाठी गांडूळखत किंवा शेणखत देखील वापरले जाऊ शकते. झाडाला फुले येत नसतील तर, थोडेसे एप्सम मीठ घालावे. हा एक नैसर्गिक उपाय आहे, यामुळे झाड वाढण्यास मदत मिळते.

