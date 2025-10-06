जेवणात हळदीचा वापर किती प्रमाणात करावा? वाचा सविस्तर

हळद हा केवळ एक मसाला नाही तर एक औषध देखील आहे. शतकानुशतके हिंदुस्थानी पाककृतींमध्ये त्याचा वापर केला जात आहे. हा एक असा मसाला आहे याशिवाय आपल्या किचनमधील मसाला अपूर्ण आहे. भाज्या असोत, मसूर असोत किंवा कोणत्याही आजारावर उपचार करण्यासाठी, हळदीचा वापर प्रत्येक कामात केला जातो. आयुर्वेदातही हळदीला औषधी गुणधर्मांनी परिपूर्ण मानले जाते. ते अन्नाची चव आणि रंग वाढवते, रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवते आणि जळजळ कमी करण्यास मदत करते.
अन्नात हळदीचा वापर यकृताला हानी पोहोचवू शकतो. म्हणून हळदीचा वापर हा मर्यादीत प्रमाणात करायला हवा. हळद योग्य प्रमाणात वापरली तर ती यकृताला हानी पोहोचवत नाही.
जेवणात किती हळद वापरावी?
हळदीचा वापर शतकानुशतके विविध कारणांमुळे केला जात आहे. भाज्या, चहा किंवा दुधात अर्धा ते एक चमचा हळद मिसळून सेवन करणे सामान्यतः सुरक्षित मानले जाते. त्याचा यकृतावर कोणताही प्रतिकूल परिणाम होत नाही. तथापि, उच्च डोसच्या पूरक आहारात घेतल्यास ते यकृतासाठी हानिकारक ठरू शकते.
हळदीचे आश्चर्यकारक फायदे
हळदीमध्ये कर्क्यूमिन नावाचे एक संयुग असते, जे एक पॉलिफेनॉल संयुग आहे जे हळदीला चमकदार रंग देते. अमेरिकन वेबसाइट द वेबमॅडच्या अहवालानुसार, कर्क्यूमिन जळजळ, पोटात अल्सर आणि उच्च कोलेस्ट्रॉल टाळण्यास मदत करते. ते पोटाच्या समस्या, मधुमेह, नैराश्य आणि विषाणूजन्य संसर्गाचा धोका देखील कमी करते.
हळदीमध्ये अँटिऑक्सिडंट्स भरपूर प्रमाणात असतात, जे त्वचेसाठी वरदान आहेत. यामुळे रंग सुधारण्यास मदत होते. हळद आपल्या चेहऱ्यावर नैसर्गिक चमक आणते. डाग आणि सुरकुत्या कमी करण्यास देखील हळद ही खूप उपयुक्त मानली जाते.