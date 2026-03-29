Iran War – रशियाने इराणला अमेरिकेच्या हवाई तळाची सॅटेलाईट छायाचित्रे पुरवली, युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष झेलेंस्की यांचा खळबळजनक दावा

मध्य पूर्वेतील युद्ध आता अधिक चिघळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. ही शक्यता असतानाच, युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोडिमिर झेलेन्स्की यांनी केलेल्या दाव्याने आता अधिक खळबळ उडाली आहे. त्यांनी असे म्हटले आहे की, इराणच्या हल्ल्यापूर्वी रशियाने सौदी अरेबियामधील अमेरिकेच्या एका महत्त्वाच्या हवाई तळाची उपग्रह छायाचित्रे मिळवली होती. यामुळेच इराणच्या हल्ल्यात अनेक अमेरिकन सैनिक जखमी झाले आहेत.
अमेरिका-इराण युद्धासंदर्भात एनबीसी न्यूजला दिलेल्या मुलाखतीत झेलेन्स्की म्हणाले, “माझा विश्वास आहे की इराणींना मदत करणे हे रशियाच्या हिताचे आहे, आणि माझा केवळ विश्वासच नाही, तर मला हेही माहीत आहे की ते माहितीची देवाणघेवाण करतात.” ते (रशियन) इराणींना मदत करतात का, असे विचारल्यावर त्यांनी उत्तर दिले, “नक्कीच. किती? १०० टक्के.”
युक्रेनच्या नेत्याने सांगितले की, ही माहिती देशाच्या गुप्तचर संस्थांनी गोळा केली होती आणि राष्ट्राध्यक्षांच्या बैठकीदरम्यान त्यांना सादर करण्यात आली होती. एनबीसी न्यूजला दिलेल्या युक्रेनियन गुप्तचर माहितीनुसार, रशियन उपग्रहांनी हल्ल्याच्या काही दिवस आधी, २० मार्च, २३ मार्च आणि २५ मार्च रोजी सौदी अरेबियाच्या प्रिन्स सुलतान हवाई तळाची छायाचित्रे घेतली होती. २६ मार्च रोजी इराणने प्रिन्स सुलतान हवाई तळावर हल्ला केला, जिथे अमेरिका आणि सौदी अरेबियाचे सैन्य तैनात आहे. इराणने तळावर सहा बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे आणि २९ ड्रोन डागले.
असोसिएटेड प्रेसने, सूत्रांचा हवाला देत, वृत्त दिले की किमान १५ सैनिक जखमी झाले असून, त्यापैकी पाच जण गंभीर जखमी आहेत. अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी यापूर्वी सांगितले होते की किमान १० अमेरिकन सैनिक जखमी झाले असून, त्यापैकी दोघे गंभीर जखमी आहेत. झेलेन्स्की म्हणाले की, युक्रेनच्या पूर्वीच्या अनुभवावरून असे दिसून येते की मॉस्कोकडून वारंवार येणारी उपग्रह छायाचित्रे अनेकदा लष्करी कारवाईचे संकेत देतात.
अमेरिकन वृत्तसंस्थेने युक्रेनच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या हवाल्याने म्हटले आहे की, “आम्हाला माहित आहे की जर त्यांनी एकदा छायाचित्रे घेतली, तर ते तयारी करत आहेत. जर त्यांनी दुसऱ्यांदा छायाचित्रे घेतली, तर तो एक प्रकारचा सराव असतो. तिसऱ्यांदा छायाचित्रे घेणे म्हणजे ते एक-दोन दिवसांत हल्ला करतील.” तथापि, एनबीसीने वृत्त दिले की, या पत्रकार परिषदेत उपग्रह छायाचित्रांचा कोणताही थेट पुरावा किंवा ही माहिती कशी मिळाली याचे कोणतेही स्पष्टीकरण देण्यात आले नाही.