मुंबईत गणेश विसर्जनादरम्यान सहा जणांना विजेचा धक्का, एकाचा मृत्यू

सामना ऑनलाईन
|

मुंबईत गणेश विसर्जनाच्या मिरवणुकीदरम्यान एक दुर्दैवी घटना घडली. अंधेरीत साकीनाका येथील खैरानी रोडवरील एस. जे. स्टुडिओजवळ विसर्जन मिरवणुकीत टाटा पॉवरच्या हाय-टेंशन वीजतारांचा स्पर्श झाल्याने सहा जणांना शॉक लागला. यामध्ये एका तरुणाचा मृत्यू झाला असून उर्वरित पाच जण गंभीर जखमी झाले आहेत.

प्राथमिक माहितीनुसार, विसर्जनासाठी जेव्हा गणपती मिरवणूक सुरू होती तेव्हा विजेच्या तारांना त्याचा स्पर्श झाला. त्यामुळे सहा जणांना विजेचा जबर धक्का बसला. अपघातानंतर लगेच सर्व जखमींना उपचारासाठी रुग्णालयात नेण्यात आले. यापैकी पाच जणांना साकीनाका येथील पॅरामाउंट रुग्णालयात आणि एकाला सेवन हिल्स रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. या दुर्घटनेत विनू शिवकुमार नावाच्या तरुणाचा मृत्यू झाला. तर उर्वरित पाच जखमींमध्ये चौघांची प्रकृती गंभीर असून त्यांच्यावर पॅरामाउंट रुग्णालयाच्या आयसीयूमध्ये उपचार सुरू आहेत. जखमींमध्ये तुषार गुप्ता (18), धर्मराज गुप्ता (44), आरुष गुप्ता (12), शंभू कामी (20) यांचा समावेश आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

यमुना नदी अद्यापही धोक्याच्या पातळीवर; अनेक घरे पाण्याखाली, जनजीवन ठप्प

ते जिंकू शकत नाही, त्यामुळे ते मतचोरी करतात; अरविंद केजरीवाल यांचे भाजपवर टीकास्त्र

उत्तरकाशीमध्ये पुन्हा एकदा अतिवृष्टीचे थैमान; निवासी भागात पाणी शिरले, बचावकार्याला वेग

Thane News – शहापूरमध्ये घडली दुर्दैवी घटना, विसर्जनावेळी 5 तरुण बुडाले; एकाचा मृत्यू, दोघे बेपत्ता तर दोघांना वाचवण्यात यश

चंद्रपूरमध्ये विसर्जन मिरवणुकीत भाजपमधील कलह चव्हाट्यावर, मुनगंटीवार आणि जोरगेवारांचे वेगवेगळे मंडप

Jalna Honor Killing – बदनापूर तालुक्यात दावलवाडीत बापाने लेकीला संपवले, गळफास घेतल्याचा रचला बनाव

Mega Block News – मध्य आणि हार्बर मार्गावरील प्रवाशांची रविवारी तारांबळ उडणार, वेळापत्रक पाहूनच घराबाहेर पडा

Mumbai Accident : लालबागमध्ये पहाटेच्या सुमारास भीषण अपघात; 2 मुलांना चिरडले, चिमुकलीचा मृत्यू

मिरा भाईंदर पोलिसांकडून तेलंगणा राज्यातील ड्रग्स फॅक्टरी उद्ध्वस्त, ड्रग्स कारखान्यात अंडरवर्ल्डशी संबंधित लोकांचा सहभाग