Oppo Reno 4 Pro झाला लॉन्च, जाणून घ्या किंमत आणि फीचर्स

Oppo कंपनीचा Reno 4 Pro हा मोबाईल हिंदुस्थानात लॉन्च झाला आहे. या मोबाईलचे वैशिष्ट्य म्हणजे या फोनचा चार्जर vooc असून त्यामुळे मोबाईल लवकर चार्ज होतो. तसेच फोटो प्रेमींसाठी कंपनीने काही खास फीचर आणले आहेत.

Watch the highlights from India’s most innovative AR launch event for the all new #OPPOReno4Pro ! Equipped with a 3D Borderless Sense Screen, 90Hz Refresh Rate and 65W SuperVOOC Charging which gives you a full charge in just 36 minutes! Know more: https://t.co/O64m7JTWS2 pic.twitter.com/v27Xegecrh



कॅमेरावर विशेष लक्ष

फोटोसाठी Reno 4 Pro मध्ये चार कॅमेरे असणार आहे. त्यातला पहिला कॅमेरा 48 मेगापिक्सलचा असून त्याचा सेन्सर Sony IMX586आहे. तर दुसरा कॅमेरा 8 मेगापिक्सल असून अल्ट्रा वाईड आहे. तिसरा कॅमेरा 2 मेगापिक्सल मॅक्रो आणि चौथा कॅमेरा 2 मेगापिक्सेल मोनो लेन्स असणार आहे.

The much awaited #OPPOReno4Pro is finally here! Equipped with the all new 3D Borderless Sense Screen, a 90Hz Refresh Rate and the superfast 65W SuperVOOC Charging which gives you a full charge in just 36 minutes! Starting at just ₹34,990! Pre-order now! https://t.co/eTL4HZx839 pic.twitter.com/IcBrmFQCgK

— OPPO India (@oppomobileindia) July 31, 2020