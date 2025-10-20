टीम इंडियासाठी खेळणारा जम्मू-कश्मिरचा पहिला खेळाडू आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्त

सामना ऑनलाईन
|

टीम इंडियामध्ये स्थान मिळवणं हे क्रिकेटवेड्या हिंदुस्थानातील अनेक खेळाडूंचे आजही स्वप्न आहे. असंच स्वप्न उराशी बाळगून दमदार कामगिरीच्या जोरावर जम्मू-कश्मिरच्या एका खेळाडूची टीम इंडियाच्या संघात निवड झाली होती. तसेच IPL मध्ये सुद्धा त्याने आपली छाप पाडली. विशेष म्हणजे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळणारा आणि IPL मध्ये खेळणारा तो जम्मू कश्मिरचा पहिला खेळाडू होता. मात्र, आता त्याने क्रिकेटच्या सर्व प्रकारातून संन्यास घेत असल्याची घोषणा केली आहे.

जम्म-कश्मिरच्या 36 वर्षीय परवेज रसूसलने BCCI ला क्रिकेटच्या सर्व प्रकारातून निवृत्त घेतल्याची असल्याची माहिती दिली आहे. परवेजने आपल्या 17 वर्षांच्या प्रथम श्रेणी क्रिकेट कारकिर्दीमध्ये 352 विकेट घेतल्या असून 5648 धावा केल्या आहेत. त्याच्या याच कामगिरीच्या जोरावर त्याला टीम इंडियाच्या मुख्य संघात स्थान मिळालं. मात्र, त्याचा हा आंतरराष्ट्रीय प्रवास फक्त एक वनडे आणि एक टी-20 पूर्ता मर्यादित राहिला. सुरेश रैनाच्या नेतृत्वात त्याला देशासाठी खेळण्याची संधी मिळाली. बांगलादेशविरुद्ध त्याने टी-20 आणि इंग्लंडविरुद्ध त्याने वनडेमध्ये पदार्पन केलं होतं. परंतू परवेज रसूलला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर म्हणावी तशी छाप पाडता आली नाही. IPL मध्ये 2012-13 च्या हंगामात पुणे वॉरियर्स संघाकडून खेळताना 594 धावा आणि 33 विकेट पटकावल्या होत्या.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

अमेरिकेतील ओक्लाहोमा स्टेट युनिव्हर्सिटीमध्ये अंदाधुंद गोळीबार, एका विद्यार्थ्यासह 3 जण जखमी

Photo – पहिला दिवा महाराजांच्या चरणी! शिवभक्तांनी किल्ले रायगडावर साजरा केला दीपोत्सव

अनुराधा पौडवाल यांच्या सुरेल आवाजात रंगली दिवाळी पहाट, नांदेडकरांचा तुफान प्रतिसाद

महावितरणच्या गलथान कारभार शेतकर्‍यांच्या मुळावर, शॉर्ट सर्किटमुळे तब्बल 30 ते 40 एकर ऊस जळून खाक

Hongkong Flight Accident – विमान धावपट्टीवरुन घसरुन समुद्रात पडले, दोघांचा मृत्यू

डोनेस्क द्या, विषय संपवून टाका! युद्ध थांबवण्यासाठी पुतीन यांची ट्रम्पना अट

कतारची मध्यस्थी, अफगाणिस्तान- पाकिस्तान युद्धबंदी

खळबळजनक! आईच्या शोधात घराबाहेर पडलेल्या चिमुकलीचा मोकाट कुत्र्यांनी घेतला बळी

Photo – नेत्रदिपक रोषणाईने शिवसेना भवन झळाळले