बीडमध्ये अंत्यविधी कार्यक्रमात पिकअप घुसला; एकाचा मृत्यू, एक गंभीर

सामना ऑनलाईन
|

बीडमधीस पाली येथील स्मशानभूमीमध्ये अंत्यविधी सुरू असतानाच भरधाव वेगाने येणारा पिकअप अंत्यविधी कार्यक्रमात घुसला. या अपघातात एकाचा जागीच मृत्यू झाला तर एक जण गंभीर असून सात ते आठ जण जखमी झाले आहे. जखमींवर बीड शहरातील विविध हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू आहेत.

पाली परिसरातील स्मशान भूमी मध्ये आज सायंकाळी स्वर्गीय आसराबाई किसनराव नवले यांच्यावर अंत्यविधी सुरू होता. याच दरम्यान भरधाव वेगाने येणार्‍या पिकअपवरील पिकअप चालकाचे संतुलन सुटल्यामुळे हा पिकअप अंत्यविधी मध्ये घुसला. यात संभाजी विठ्ठलराव जाधव यांचा मृत्यू झाला असून मसू जगताप करचुंडी वय 45 वर्ष व आश्रुबा शिंदे हे जखमी झाले आहेत. त्यांच्यासह आठ ते दहा जण अपघातात जखमी झाले आहेत. यांच्यावर शहरातील विविध रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत.

