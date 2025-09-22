एअर इंडिया एक्सप्रेसमध्ये वैमानिकाच्या अपहरणाची घटना, वाचा नेमकं काय घडलं?

बेंगळुरूहून वाराणसीला जाणाऱ्या एअर इंडियाच्या विमानातील एका प्रवाशाने कॉकपिटचा दरवाजा उघडण्याचा प्रयत्न केला. घडलेल्या या प्रसंगामुळे विमानात गोंधळ उडाला. परंतु कॅप्टनने अपहरणाच्या भीतीने दरवाजा उघडला नाही. तो माणूस इतर आठ प्रवाशांसह प्रवास करत होता. या सर्व ९ प्रवाशांना सीआयएसएफच्या स्वाधीन करण्यात आले आहे.
एअर इंडिया एक्सप्रेसच्या एका प्रवाशाने बेंगळुरू-वाराणसी फ्लाइट IX-1086 चा कॉकपिट दरवाजा उघडण्याचा प्रयत्न केला.अपहरणाच्या भीतीने, कॅप्टनने विमानाचा दरवाजा उघडण्यापासून रोखले. वाराणसीमध्ये उतरल्यानंतर, CISF कर्मचाऱ्यांनी प्रवाशासह त्याच्यासोबत प्रवास करणाऱ्या इतर आठ प्रवाशांची कसून चौकशी केली.
विमानतळाच्या आत नऊ आरोपी प्रवाशांची कसून चौकशी केली जात आहे. दरम्यान, घटनेमुळे वाराणसी विमानतळावर घबराटीचे वातावरण होते. दुपारी सुमारे २ वाजेपर्यंत आरोपी प्रवाशांची चौकशी सुरू राहिली. फुलपूर पोलिसांनी घटनेला दुजोरा दिला आणि CISF ने केलेल्या कारवाईची माहिती दिली. प्राथमिक माहितीनुसार, सर्व प्रवासी बेंगळुरूचे रहिवासी होते आणि तीर्थयात्रेसाठी वाराणसीला जात होते. खबरदारी लक्षात घेऊन, वाराणसी एसटीएफ टीम देखील तेथे पोहोचली आणि पकडलेल्या प्रवाशांची चौकशी केली. हे विमान बेंगळुरूहून वाराणसीला जात होते.