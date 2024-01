‘या नाटकाची स्क्रिप्ट फार पूर्वीच तयार झाली होती’; शिवसेनेसंदर्भातील निकालावर कपिल सिब्बल यांचा निशाणा

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला शिवसेना घोषित केल्यानंतर देशाभरातून प्रतिक्रिया येत आहेत. राज्यसभा खासदार कपिल सिब्बल यांनी गुरुवारी सांगितलं की, ‘हे नाटक फार पूर्वीच लिहिलं गेलं होतं’ आणि जी प्रक्रिया पाहायला मिळाली ती केवळ ‘फार्स’ आहे.

X वरील एका पोस्टमध्ये सिब्बल म्हणाले, ‘स्पीकरने (ट्रिब्युनल म्हणून) शिंदे गटाला शिवसेना म्हटलं आहे. नाटकाची स्क्रीप्ट फार पूर्वीपासून तयार झाली होती. आम्ही विनापरवाना चाललेला फार्स पाहतो आहोत. हीच या ‘लोकशाहीच्या माते’ची शोकांतिका आहे’, असे माजी केंद्रीय मंत्री म्हणाले.

Speaker (as Tribunal) :

Shindes faction is real Sena

The play was scripted long ago

We watch the farce being played out with no recourse

That is the tragedy of this ‘mother of democracy’

— Kapil Sibal (@KapilSibal) January 11, 2024