पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शुक्रवारी देशवासियांशी संवाद साधणार, ट्विटरवर दिली माहिती

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उद्या शुक्रवारी देशवासियांशी पुन्हा संवाद साधणार आहेत. शुक्रवारी सकाळी 9 वाजता एका व्हिडीओद्वारे नागरिकांना संदेश देणार आहेत. गुरुवारी

देशातील सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद साधल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ट्विटद्वारे ही माहिती दिली आहे..

देशात कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी याअगोदर दोन वेळा देशाला संबोधित केले आहे. तसेच ‘मन की बात’ या कार्यक्रमाद्वारेही नागरिकांशी संवाद साधला आहे. आता तिसऱ्यांदा ते देशवासियांशी संवाद साधणार आहेत. लॉकडाऊन दरम्यान लोकांचे वर्तन, तसेच दिल्लीत झालेला धार्मिक कार्यक्रम आणि प्रशासनाचे काम याबाबत मोदी घोषणा करण्याची शक्यता आहे.

At 9 AM tomorrow morning, I’ll share a small video message with my fellow Indians.

कल सुबह 9 बजे देशवासियों के साथ मैं एक वीडियो संदेश साझा करूंगा।

— Narendra Modi (@narendramodi) April 2, 2020