कोरोनाला घाबरण्याची नाही, एकत्रित लढण्याची गरज; पंतप्रधानांचे सार्क देशांना आवाहन

जगभरात कोरोना व्हायरसने थैमान घातले आहे. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी व्हिडिओ कॉन्फरंसिंगद्वारे सार्क देशांच्या नेत्यांशी चर्चा केली. कोरोनाला घाबरण्याची नाही, तर त्याविरोधात एकत्रितपणे लढण्याची गरज असल्याचे मोदी यांनी सांगितले. यासाठी आकस्मिक निधी उभा करण्याचे आवाहन त्यांनी सार्क देशांना केले. हिंदुस्थानकडून यासाठी एक कोटी डॉलरचा निधी देण्याचीही मोदींनी तयारी दर्शवली. या चर्चेत पंतप्रधान मोदींसह श्रीलंका, बांगलादेश, अफगाणिस्तान, मालदीव, भूतान व नेपाळ या देशांचे प्रमुख सहभागी झाले होते.

PM Narendra Modi at video conference of all SAARC member countries,over #COVID19: I propose, we create a #COVID19 emergency fund. This could be based on voluntary contributions from all of us. India can start with an initial offer of 10 million US dollars for this fund. pic.twitter.com/abViU5Cvn0

