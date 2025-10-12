पुणे बाजार समिती सभापती जगताप यांची जहागिरी नाही , प्रशांत काळभोर यांचा टोला

पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती प्रकाश जगताप हे मोजक्याच संचालकांना हाताशी धरून मनमानी पद्धतीने कारभार हाकत आहेत. बाजार समिती ही प्रकाश जगताप यांची जहागिरी नाही, असा टोला संचालक प्रशांत काळभोर यांनी सभापती यांना लगावला. बाजार समितीतील नियमबाह्य पद्धतीने केलेल्या गैरकारभाराचा ल वकरच पर्दाफाश करणार असून, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि पणनमंत्र्यांना भ्रष्टाचाराची माहिती देणार असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

संचालक मंडळाला विश्वासात न घेता, परस्पर वार्षिक सर्वसाधारण सभेची तारीख ठरवली. अहवालावर कार्यक्षेत्रातील विद्यमान आमदार चेतन तुपे पाटील, बापूसाहेब पठारे यांचे फोटो छापले नाहीत. पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना 50 लाखांची मदत करणयाची सूचना संचालक रोहिदास उंद्रे यांनी केली होती. शेतकऱ्यांना फक्त 25 लाख रुपयांचा निधी देण्याचा निर्णय परस्पर घेतला. कार्यक्षेत्रातील आमदार, जिल्हा बँक संचालक, पॅनलप्रमुख, संचालक मंडळातील सहकारी संचालकांना सोबत घेऊन चेक देणे आवश्यक असताना श्रेय घेण्यासाठी पालकमंत्री अजित पवार यांच्यासमोर परस्पर स्वतः मदतीचा चेक देऊन आले. सभापती झाल्यावर दौंड तालुक्याचे आमदार राहुल कुल, राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांची भेट घेऊन सत्कार करून घेतले; पण मंत्रालयात असतानादेखील मदतीचा चेक देताना त्यांना साधी कल्पनाही दिली नाही. यशवंत कारखान्याचा जमीन खरेदीचा सामंजस्य करार मोजक्या संचालकांना हाताशी धरून केला. सभापतींनी मनमानी कारभार थांबवला पाहिजे; अन्यथा या गैरकारभाराचा पर्दाफाश करण्याचा इशारा काळभोर यांनी दिला.

बाजार समितीमध्ये प्रत्येक महिन्याला मासिक मीटिंग होत असते. या मीटिंगसाठी प्रशांत काळभोर हे उपस्थित असतात. मीटिंगमध्ये सर्व निर्णय हे बहुमताने मंजूर केले जातात. त्यांनी केलेल्या आरोपांमध्ये काहीही तथ्य नाही.
प्रकाश जगताप, सभापती, बाजार समिती, पुणे.

