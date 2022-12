मी सुंदर दिसतोय! चलानवरील फोटो पाहून बाईकस्वाराची प्रतिक्रिया, पोलिसांनी दिले भन्नाट उत्तर

पुणेकरांची उत्तरं आणि प्रतिक्रिया या जगावेगळ्या आणि भन्नाट असतात. पुणे पोलिसांचे ट्विटर हँडलही त्याला अपवाद नाही. एका बाईकस्वाराने पुणे पोलिसांना टॅग करत एक ट्विट केलं होतं. त्यावर पुणे पोलिसांनी दिलेलं उत्तर हे व्हायरल व्हायला लागलं आहे.

एका तरुणाला वाहतुकीच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी चलान पाठवण्यात आलं होतं. चलानसोबत वाहतुकीच्या नियमाचा भंग कुठे झाला आणि कोणत्या कारणासाठी त्याला चलान पाठवलं आहे हे स्पष्ट व्हावं यासाठी नियमानुसार सीसीटीव्हीत कैद झालेला फोटोही पाठवण्यात आला होता. हा फोटो पाहून हा तरुण स्वत:च स्वताच्या प्रेमात पडला आहे. त्याला आपला हा सुंदर फोटो जगाला दाखवण्यसाठी ट्विटरवर पोस्ट केला. यामध्ये त्याने पुणे पोलिसांनाही टॅग केलं होतं. हा फोटो पोस्ट करताना त्याने म्हटलं होतं की, ‘मी सुंदर दिसतोय, चलानही भरेनच’

I look good. Will pay the chalan though 😁 pic.twitter.com/vTGLq4GKnl

यावर पुणे पोलिसांनी उत्तर देताना म्हटलंय की, तुमच्या काळ्या रंगाच्या जॅकेटवर काळ्या रंगाचं हेल्मेट अधिक चांगलं दिसेल.

Sure 😀.

P.S: A black helmet will go very well with that nice black jacket though. #WearAHelmet https://t.co/7klwKw6TR2

— पुणे शहर पोलीस (@PuneCityPolice) December 7, 2022