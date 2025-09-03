पंजाब आपत्तीग्रस्त घोषित, 23 जिल्ह्यांतील 1400 गावांमध्ये पूर, शाळा आणि महाविद्यालये पुढील चार दिवस बंद

सामना ऑनलाईन
|

देशात सतत सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे अनेक राज्यांमध्ये परिस्थिती अत्यंत गंभीर आहे. पंजाब, जम्मू आणि काश्मीर, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडमध्ये आलेल्या पुरामुळे परिस्थिती गंभीर आहे. पंजाबच्या सर्व २३ जिल्ह्यांतील १४०० हून अधिक गावांना पुराचा तडाखा बसला आहे. राज्यातील परिस्थिती पाहता, पंजाब सरकारने संपूर्ण राज्य आपत्तीग्रस्त म्हणून घोषित केले आहे.

पंजाबचे मंत्री हरजोत सिंग बैन्स यांनी सोशल मीडियावरील पोस्टद्वारे माहिती दिली की राज्यातील शाळा, महाविद्यालये, विद्यापीठे यासह सर्व शैक्षणिक संस्था ७ सप्टेंबरपर्यंत बंद राहतील. त्यांनी लिहिले की, ‘पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत सिंग मान यांच्या सूचनेनुसार, पूर परिस्थिती लक्षात घेता, पंजाबमधील सर्व सरकारी, अनुदानित किंवा मान्यताप्राप्त आणि खाजगी शाळा, महाविद्यालये, विद्यापीठे आणि पॉलिटेक्निक ७ सप्टेंबरपर्यंत बंद राहतील.’

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ शेअर केला आणि पूरग्रस्तांबद्दल दुःख व्यक्त केले. त्यांनी पंतप्रधान मोदींना आवाहन केले आणि म्हटले की, ‘मोदीजी पंजाबमधील पुरामुळे भयंकर विनाश झाला आहे. जम्मू-काश्मीर, हिमाचल आणि उत्तराखंडमधील परिस्थिती देखील खूप चिंताजनक आहे. अशा कठीण काळात, तुमचे लक्ष आणि केंद्र सरकारकडून मदत खूप महत्त्वाची आहे. हजारो कुटुंबे त्यांची घरे, जीव आणि प्रियजनांना वाचवण्यासाठी संघर्ष करत आहेत.’ पुढे, ते म्हणाले की मी विनंती करतो की या राज्यांसाठी, विशेषतः शेतकऱ्यांसाठी तात्काळ विशेष मदत पॅकेज जाहीर करावे आणि मदत आणि बचाव कार्य वेगवान करावे.

पंजाबमध्ये सततच्या मुसळधार पावसामुळे राज्यातील बहुतेक जिल्ह्यांना मोठा फटका बसला आहे. या भयानक पुरामुळे अनेक लोकांचे जीवनमान विस्कळीत झाले आहे. राज्यात पुरामुळे आतापर्यंत तीस जणांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. स्थानिक प्रशासन आणि सैन्य मदत कार्यात गुंतले आहे.

पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी राज्यातील परिस्थिती पाहता अलीकडेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडून ६ हजार कोटी रुपयांची आपत्कालीन मदत मागितली आहे. पंजाब पोलिस अधिकाऱ्यांनी त्यांचे एक दिवसाचे वेतन मुख्यमंत्री मदत निधीत देण्याचे ठरवले आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

पंजाब आणि उत्तराखंडसाठी पॅकेज जाहीर करावे, काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांची मागणी

विराटचा राजेशाही थाट; लंडनमध्ये दिली फिटनेस टेस्ट, बीसीसीआयच्या निर्णयामुळे खळबळ

पंजाबमधील १० गावे दिलजीत दोसांझने घेतली दत्तक; सोनम बाजवा, संजय दत्तनेही पुढे केला मदतीचा हात

K Kavitha quits BRS – निलंबनानंतर के. कविता यांची BRS ला सोडचिठ्ठी, आमदारकीचाही राजीनामा

मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाबाबत सरकार गंभीर नव्हतं का? रोहित पवार यांचा सवाल

टॅरीफमुळे अमेरिकेचाच पाय खोलात, पर्यटन क्षेत्राचे अब्जावधींचे नुकसान

महाराष्ट्र शासन तेलंगाणा शासनाचा आदर्श घेणार का? काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांचा सवाल

जगात कोणाचीही दादागिरी सहन करणार नाही; शी जिनपिंग यांचा डोनाल्ड ट्रम्प यांना इशारा

मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनावेळी दोन्ही उपमुख्यमंत्री कुठे होते? संजय राऊत यांचा सवाल