राहुल गांधी, प्रियांका गांधी यांना संभलमध्ये नो एन्ट्री; पोलिसांनी गाझीपूर बॉर्डरवर रोखलं

उत्तर प्रदेशातील संभल हिंसाचार प्रकरण देशभरात गाजत आहे. याच हिंसाचारग्रस्त भागाला भेट देण्यासाठी लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि खासदार प्रियांका गांधी यांच्यासह काँग्रेस खासदारांचे शिष्टमंडळ बुधवारी सकाळी संभल येथे निघाले होते. मात्र पोलिसांनी त्यांना गाझीपूर बॉर्डवर रोखले आहे. 10 डिसेंबर पर्यंत संभलमध्ये कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या नेत्याला प्रवेश नसल्याचे कारण यावेळी देण्यात आले.

संभल हिंसाचारप्रकरणी विरोधकांनी संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात दोन्ही सभागृहांत आवाज उठवला असून बुधवारी राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली उत्तर प्रदेशातील 5 काँग्रेस खासदारांचे शिष्टमंडळ संभल येथे निघाले होते. हे शिष्टमंडळ या वेळी पीडितांच्या कुटुंबीयांची भेट घेऊन त्यांचे सांत्वन करणार होते. परंतु राहुल गांधी यांना गाझीपूर बॉर्डरवरच रोखण्यात आले. यावेळी काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी जोरदार घोषणाबाजी केली.

#WATCH | Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi at the Ghazipur border where he along with other Congress leaders have been stopped by Police on their way to violence-hit Sambhal. pic.twitter.com/HFu9Z4q07z

— ANI (@ANI) December 4, 2024