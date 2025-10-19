मुंबईहून रेल्वेने बिहारला जाणाऱ्या प्रवाशांचा नाशिकमध्ये अपघात, दोघांचा जागीच मृत्यू

मुंबईच्या लोकमान्य टिळक टर्मिनसहून बिहारकडे जाणाऱ्या कर्मभूमी एक्स्प्रेसमध्ये मोठा अपघात झाला आहे. नाशिक रोड रेल्वे स्टेशनपासून काही अंतरावर तीन प्रवासी गाडीतून खाली पडले, ज्यामध्ये दोघांचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला असून एकजण गंभीर जखमी झाला आहे. प्रवासी दिवाळी साजरी करण्यासाठी जात होते की येणाऱ्या बिहार निवडणुकीत मतदानासाठी हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.
घटनेची माहिती मिळताच नाशिक रोड पोलीस तात्काळ घटनास्थळी पोहोचले आणि मृतदेह ताब्यात घेतले. पोलिसांच्या माहितीनुसार हा अपघात भुसावळकडे जाणाऱ्या रेल्वे मार्गावरील किलोमीटर 190/1 आणि 190/3 दरम्यान झाला. दोन्ही मृत प्रवाशांचे वय अंदाजे 30 ते 35 वर्षे असल्याचे सांगितले जात आहे. तर तिसऱ्या प्रवाशाला गंभीर अवस्थेत जिल्हा सरकारी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.
सध्या तिघा प्रवाशांची ओळख पटलेली नाही. पोलिसांनी या घटनेत आकस्मिक मृत्यूची नोंद केली असून तपास सुरू केला आहे. प्राथमिक चौकशीत असे मानले जात आहे की गाडीत गर्दीमुळे प्रवासी खाली पडले.
दिवाळीच्या काळात उत्तर भारताकडे जाणाऱ्या गाड्यांमध्ये प्रचंड गर्दी असते. अधिकार्यांच्या मते, हे देखील तपासले जात आहे की प्रवासी आपल्या गावी सण साजरा करण्यासाठी जात होते की बिहार निवडणुकीत मतदानासाठी प्रवास करत होते. असे सांगितले जात आहे की ते जनरल डब्यात प्रवास करत होते. त्यांचा सामान पोलिसांनी ताब्यात घेतले असून त्यावरून ओळख पटवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.