राजस्थानमध्ये SIR वरून वाद; BLOवर नावे काढून टाकण्यासाठी भाजपचा दबाव, काँग्रेसचा आरोप

राजस्थानमध्ये एसआयआर प्रक्रियेवरून मोठा राजकीय वाद निर्माण झाला आहे. काँग्रेसने सत्ताधारी भाजपवर गंभीर आरोप केले आहेत की, भाजप बीएलओवर (Booth Level Officer) दबाव टाकून काँग्रेस समर्थक मतदारांचे नाव मतदार यादीतून काढून टाकण्याचा प्रयत्न करत आहे.
काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा आणि विरोधी पक्षनेते टीकाराम जूली यांनी जयपुर येथे पत्रकार परिषदेत हे आरोप केले. त्यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री निवासातून भाजप नेत्यांनी पेन ड्राइव्हद्वारे काँग्रेसच्या प्रभावक्षेत्रातील हजारो मतदारांची यादी दिली असून, त्यांच्या नावे काढण्यासाठी बीएलओला सूचना दिल्या जात आहेत. उदाहरणार्थ, टीकाराम जूली यांच्या मतदारसंघात २३ हजार मतदारांचे नाव काढण्यासाठी फॉर्म ७ भरले गेले असल्याचा दावा आहे.
काँग्रेसने काही व्हिडीओ जारी केले आहेत, ज्यात एका बीएलओने दबावामुळे आत्महत्या करण्याची धमकी दिल्याचे म्हटले आहे. बाडमेरमध्ये काँग्रेसने विरोध प्रदर्शन करून जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्रक दिले, ज्यात श्रीगंगानगरचा पत्ता लावून किंवा मुस्लिम मतदारांचे नावे काढले जात असल्याचा आरोप आहे. कोटा येथे शांति धारीवाल यांच्या नेतृत्वात प्रदर्शन झाले, जिथे बीएलओ एकाच वेळी हजारो नावे काढण्यास सांगत असल्याचे म्हटले. (बीएलओला एकावेळी १० पेक्षा जास्त नावे काढण्याची शिफारस करण्याचा अधिकार नाही.)