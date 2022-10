दीपिका व रणवीर घटस्फोट घेणार? वाचा काय म्हणाला रणवीर सिंह

गेल्या काही आठवड्यांपासून बॉलिवूडची हॉट कपल रणवीर सिंह व दीपिका पदुकोण यांच्या घटस्फोटाच्या चर्चा गेल्या काही दिवसांपासून रंगल्या आहेत. हे दोघे लवकरच अधिकृतरित्या वेगळे होणार असून अशी चर्चा होत असतानाच रणवीर सिंहने एक ट्विट करत या चर्चेला पूर्णविराम दिला आहे.

The Maison is pleased to welcome the Indian actress, producer and philanthropist @deepikapadukone to the family as its newest ambassador. #Cartier pic.twitter.com/mwjr8qY2Vm

— Cartier (@Cartier) October 3, 2022