रत्नागिरीत मतदानाच्या दिवशी 2 डिसेंबरला सुट्टी जाहिर

रत्नागिरी जिल्हयातील रत्नागिरी, चिपळूण, खेड, राजापूर या चार नगरपरिषदा व लांजा,देवरूख, गुहागर या तीन नगरपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुकी करीता मंगळवार दिनांक 2 डिसेंबर 2025 रोजी संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या मतदार संघात सार्वजनिक सुट्टी जाहीर करण्यात आली असल्याचे जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे जाहीर केले आहे.
