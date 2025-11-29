रत्नागिरीत मतदानाच्या दिवशी 2 डिसेंबरला सुट्टी जाहिर

सामना ऑनलाईन
|

रत्नागिरी जिल्हयातील रत्नागिरी, चिपळूण, खेड, राजापूर या चार नगरपरिषदा व लांजा,देवरूख, गुहागर या तीन नगरपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुकी करीता मंगळवार दिनांक 2 डिसेंबर 2025 रोजी संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या मतदार संघात सार्वजनिक सुट्टी जाहीर करण्यात आली असल्याचे जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे जाहीर केले आहे.

रत्नागिरी जिल्हयातील रत्नागिरी, चिपळूण, खेड, राजापूर या चार नगरपरिषदा व लांजा,देवरूख, गुहागर या तीन नगरपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणूकी करिता मंगळवार दिनांक 2 डिसेंबर रोजी संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या मतदार संघात सार्वजनिक सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. ही सार्वजनिक सुदृट्टी उक्त स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या मतदार संघाच्या क्षेत्रातील जे मतदार कामासाठी त्या त्या मतदार संघाच्या बाहेर असतील त्यांना देखील लागू राहणार आहे.नगरपरिषद व नगरपंचायत क्षेत्रातील केंद्र शासनाच्या शासकीय कार्यालये, निमशासकीय कार्यालये,सार्वजनिक उपक्रम, बँका कर्मचारी यांनाही हि सुट्टी लागू रहाणार आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Nanded News- दगडफेक अन् तोडफोड, चिमटा धरणाविरोधात आंदोलन पेटले; पोलीसांचा तगडा बंदोबस्त

कफ सिरप माफिया भाजपचे, यांच्यावर बुलडोजर कधी चालवणार? अखिलेश यादव यांचा हल्लाबोल

Photo – डॉ. रमाकांत पांडा यांच्या छायाचित्र प्रदर्शनाला उद्धव ठाकरे यांनी दिली भेट

Air India ची प्रवाशांना सूचना जारी, चक्रीवादळामुळे दक्षिणेतील उड्डाणांवर होऊ शकतो परिणाम

Delhi Blast Case – मृत हिंदूंच्या नावे जमिनींचा व्यवहार, अल-फलाह विद्यापीठाच्या कुलगुरूंचा पर्दाफाश, ED अ‍ॅक्शन मोडवर

उत्तम आरोग्यासाठी ‘या’ झाडाची फक्त काही पाने खायलाच हवीत, वाचा

हिवाळ्याच्या दिवसांमध्ये निरोगी राहण्यासाठी ‘हे’ पदार्थ खायलाच हवेत, वाचा

IFFI मध्ये 56 वर्षांत पहिल्यांदाच मराठी चित्रपटाने मारली बाजी, ‘गोंधळ’ला सर्वोत्कृष्ट दिग्दर्शक पुरस्कार जाहीर

चांदीचे दागिने काळे झाले असतील, तर या पद्धतीचा वापर करा दागिने नव्यासारखे चमकतील