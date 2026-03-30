रिझर्व्ह बँकेच्या हस्तक्षेपानंतरही रुपयाची घसरण सुरुच, प्रती डॉलर पोहोचला 95 वर; गाठली आतापर्यंतची नीचांकी पातळी

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा
RUPEE DOLLAR

हिंदुस्थानच्या अर्थव्यवस्थेसाठी आजचा दिवस अत्यंत चिंतेचा ठरला आहे. जागतिक बाजारातील तणाव आणि कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे भारतीय रुपयाने (INR) अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत ९५ चा टप्पा ओलांडला आहे. सोमवारी सकाळी व्यवहार सुरू झाल्यानंतर रुपया काही काळ सावरला होता, मात्र दुपारपर्यंत तो ९५.२० या ऐतिहासिक नीचांकी पातळीला पोहोचला.

घसरणाऱ्या रुपयाला सावरण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) गेल्या शुक्रवारी बँकांच्या परकीय चलन व्यवहारांवर (Net Open Position) मर्यादा आणण्याचे मोठे पाऊल उचलले होते. यामुळे आज सकाळी रुपया १२८ पैशांनी वधारून ९३.५७ वर आला होता. मात्र, ही सुधारणा फार काळ टिकली नाही आणि जागतिक दबावामुळे रुपया पुन्हा घसरला

अमेरिका, इराण आणि इस्रायलमधील वाढत्या संघर्षामुळे जागतिक गुंतवणूकदार धास्तावले आहेत. सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून डॉलरला मोठी मागणी येत आहे. ब्रेंट क्रूड तेलाच्या किमती प्रति बॅरल ११५ डॉलरच्या वर गेल्या आहेत. हिंदुस्थान आपली गरज भागवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात तेल आयात करतो, त्यासाठी डॉलरमध्ये पैसे मोजावे लागत असल्याने रुपयावर दबाव वाढला आहे. मार्च महिन्यात परकीय गुंतवणूकदारांनी हिंदुस्थानी शेअर बाजारातून जवळपास ११ अब्ज डॉलर्स काढून घेतले आहेत. रुपयाच्या घसरणीसोबतच मुंबई शेअर बाजाराच्या सेन्सेक्स आणि निफ्टीमध्येही मोठी घसरण पाहायला मिळाली.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Israel Iran War – चीनमध्ये ठरणार आखातातील युद्धाची दिशा? पाकिस्तानच्या परराष्ट्रमंत्र्यांचा चीन दौऱ्याने चर्चांना उधाण

कर्नाटकात खासगी बस पुलावरून कोसळली, 10 हून अधिक प्रवासी गंभीर जखमी

डिजिटल माध्यमातून दिल्या जाणाऱ्या सेवांवरही कर भरावा लागणार; मुंबई हायकोर्टाचा महत्वपूर्ण निकाल

IPL 2026 – लहाणपणीच आईचं छत्र हरवलं, काकांचा त्याग अन् हैदराबादच्या अनिकेत वर्माचा धमाका; वाचा त्याचा संघर्षमय प्रवास…

मोदी केरळच्या मुख्यमंत्र्यांना नियंत्रित करतात, ते भाजपची बी टीम; राहुल गांधी यांचे पिनरई विजयन यांच्यावर टिकास्त्र

..तेव्हाच खरातच्या पापाचा घडा फुटला असता; पतसंस्था, ट्रस्टमधील ‘राजीनामा नाट्य’

IPL 2026 – “बॅटर त्याला ‘हलवा’ समजण्याची चूक करतात अन्…”, मुंबईच्या विजयानंतर श्रीकांत यांचे मोठे विधान

Pune rain – पुण्यात अवकाळीचे धुमशान; बाणेर, बालेवाडी, धायरी, वाघोली, फुरसुंगीला मुसळधार पावसासह गारपीटीने झोडपले

त्यांना मानसोपचार तज्ज्ञांची गरज, नवीन पटनाईक यांची भाजप खासदार निशिकांत दुबेंवर टीका