Ratnagiri News – लांजा येथे सागाची अवैध तोड प्रकरणी सात जण ताब्यात, वनविभागाची कारवाई

सामना ऑनलाईन
|

लांजा तालुक्यातील कुर्णे येथील राखीव जंगल क्षेत्रात सागाच्या झाडांची अवैध तोड केल्याप्रकरणी सात जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सातही जणांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. लांजा तालुक्यातील मौजे कुर्णे राखीव वनक्षेत्रामध्ये वनविभागाचे पथक जंगल फिरती करीत असताना वनपाल आणि वनरक्षक यांना एकूण साग जातीची 7 झाडे तोंडल्याचे आढळून आले. यानंतर सात जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

मनोज संजय पाटणकर, मंदार संजय पाटणकर, अजय नागूप्रसाद निषाद, शत्रूघ्न दत्ताराम गोठणकर, विजयकुमार रामशंकर निषाद, मंदार मनमोहन बारस्कर, शुभम रवींद्र गुरव अशी संशयित आरोपींची नावे आहेत. हे सर्वजण कुंभवडे येथील रहिवासी असून, त्यांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. आरोपींनी लपवलेला मुद्देमाल वनविभागाने ताब्यात घेतला आहे.

ताब्यात घेतलेल्या मालाची किंमत 3 लाख 14 हजार 790 रुपये आहे. वनाधिकारी यांनी हा मुद्देमाल ताब्यात घेतला आहे. गुन्ह्यात वापरलेली क्रेनही जप्त केली असून पुढील तपास सुरू आहे, असे परिक्षेत्रीय वनअधिकारी प्रकाश सुतार यांनी सांगितले.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Latur News – आम्हाला तुटपुंजी मदत नको, सरसकट पंचनामे करा; पैशाचे बंडल तहसिलदारांच्या अंगावर फेकत सरपंचाने केला सरकारचा निषेध

जिंदाल आणि आंग्रे पोर्टची ओव्हरलोड वाहतूक! जयगड-हातखंबा रस्ता बनलाय मृत्यूचा सापळा; ग्रामस्थांचा आंदोलनाचा इशारा

बुटाला चिखलही लागू नये म्हणून महामार्गा जवळ असलेल्या शेतीच्या पाहणीची नौटंकी! मिंधे गटाच्या मंत्र्याला संतप्त शेतकऱ्यांचा घेराव

पुणे बाजार समितीत सचिवांच्या केबिनमध्ये गुंडाशाही, बाहेरून पोरे आणून दबावतंत्र

Latur News – शेतावर गेले ते घरी परतलेच नाहीत, दोन दिवसांनी पवनचक्कीसाठी खोदलेल्या खड्ड्यात शेतकऱ्याचा मृतदेह आढळला

अहिल्यानगरमध्ये कार आणि टेम्पोची समोरासमोर धडक, अपघातात महिलेचा मृत्यू; चौघे जखमी

पीएम केअर फंडातून महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती करा, उद्धव ठाकरे यांची मागणी

Navratri 2025 – श्री विठ्ठलास अलंकार, रूक्मिणी मातेस पारंपारिक सरस्वती माता पोषाखासह अलंकार परिधान

रील बनवताना मित्रांचा तोल गेला, 9 जण नदीत पडले; 5 जणांचा मृत्यू