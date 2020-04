रिलायन्स जिओ आणि फेसबुकमध्ये 43 हजार 574 कोटींची ‘मेगा डील’

हिंदुस्थानचे उद्योजक मुकेश अंबानी यांच्या मालकीच्या असणाऱ्या रिलायन्स जिओ आणि मार्क झुकरबर्ग यांच्या मालकीच्या फेसबुकमध्ये 43 हजार 574 कोटींची ‘मेगा डील’ झाली आहे. फेसबुकने या गुंतवणुकीसोबत जिओची 9.99 टक्के भागीदारी खरेदी केली आहे. जिओ आणि फेसबुकच्या या भागीदारीमुळे व्यावसायिक संधी निर्माण होतील आणि रोजगरात वाढ होईल.

दरम्यान, हिंदुस्थान मधील मोठी टेलिकॉम कंपनी Reliance Jio सोबत भागीदारी केल्यानंतर फेसबुकचे मार्क झुकरबर्ग यांनी आनंद व्यक्त केला. फेसबुकवर एक पोस्ट शेअर करत त्यांनी याबाबत माहिती दिली आणि आपले मत व्यक्त केले. ‘जगात सध्या बरेच काही सुरू आहे. पण मला माझ्या हिंदुस्थान मधील कामाविषयी काहीतरी सांगायचे आहे. फेसबुक आणि जिओ सोबत काम करत आहे. आम्ही एक आर्थिक गुंतवणूक करीत आहोत आणि त्याहीपेक्षा आम्ही काही मोठ्या प्रकल्पांवर एकत्र काम करण्यासाठी सज्ज आहोत. यामुळे संपूर्ण हिंदुस्थानातील लोकांना नवीन व्यवसाय संधी मिळेल’, अशी पोस्ट मार्क झुकरबर्ग यांनी केली आहे.

मार्केटवर नजर

रिलायन्सने 2016 मध्ये टेलिकॉम क्षेत्रात जिओ लॉन्च केले. गेल्या 4 वर्षांमध्ये जिओने टेलिकॉम क्षेत्रात आपले वचर्स्व निर्माण केलं आहे. इंटरनेटची उपलब्धता वाढल्याने त्याचा वापर करणारेही वाढले. देशात फेसबुक, व्हॉट्सअप युजर्स लाखो आहेत. एका अहवालानुसार देशात फेसबुकचे 400 मिलियन यूजर्स आहेत. अशातच जिओ आणि फेसबुक एकत्र आल्याने मोठा फायदा होईल. ‘लघु उद्योग प्रत्येक अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वपूर्ण असतात आणि त्यांना मदतीची आवश्यकता असते. हिंदुस्थानात 6 कोटींहून अधिक लघु उद्योग आहेत आणि कोट्यावधी लोक नोकरीसाठी त्यांच्यावर अवलंबून आहेत’, असे मार्क झुकरबर्ग म्हणाले.

दरम्यान, या भागीदारीबद्दल मुकेश अंबानी यांनी सांगितले की, ‘दीर्घकालीन भागीदार म्हणून फेसबुकचे स्वागत करण्यात मला आनंद होत आहे. हा करार देशाला जगातील आघाडीच्या डिजिटल देशांपैकी एक बनविण्यासाठी फायद्याचा आहे.’

