Hemant Soren News : सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीला फटकारले, मुख्यमंत्री सोरेन यांच्या जामीनावर हस्तक्षेप करण्यास नकार

झारखंड उच्च न्यायालयाने हेमंत सोरेन यांना जामीन मंजूर केला होता. त्याविरोधात ईडीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीला फटकारले आहे. तसेच या याचिकेत हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. या केसच्या आणखी खोलात गेलो तर ईडीला अडचणीचे ठरेल अशा शब्दांत कोर्टाने ईडीचे कान टोचले आहे.

Supreme Court refuses to interfere with Jharkhand High Court order granting bail to CM Hemant Soren in the money laundering matter related to land scam case.

SC rejects ED’s plea challenging Jharkhand HC order granting bail to Soren.

