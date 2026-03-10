इराणी युद्धनौकेचे व्हिडीओ काढणाऱ्या रिपब्लिक टीव्हीच्या पत्रकारांना अटक

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

केरळमध्ये कोची येथे उभ्या असलेल्या इराणी युद्धनौकेचे लपूनछपून चित्रीकरण केल्या प्रकरणी रिपब्लिक टीव्हीचे पत्रकार शंकर सीजी आणि मणी एस यांना अटक करण्यात आली असून त्यांच्याविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. देशाची सुरक्षा धोक्यात टाकण्याच्या हेतूने त्यांनी हे कृत्य केल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे.

इराणची युद्धनौका ‘आयआरआयएस लवण’ ही युद्धनौका तांत्रिक बिघाडामुळे कोची येथे उभी करण्यात आली आहे. कोचीन पोर्टच्या सदर्न कोल बर्थ येथे उच्च सुरक्षा झोनमध्ये दोघे पत्रकार शिरले आणि त्यांनी या जहाजाचे छायाचित्र आणि व्हिडीओ काढले. हेरगिरीच्या विविध कलमान्वये त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. दरम्यान, दोघांनी जामिनासाठी याचिका दाखल केली आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

रासायनिक ड्रमचे स्फोट; दोन किलोमीटरचा परिसर हादरला, अंबरनाथच्या गणेश केमिकलमध्ये भीषण आग

12 मार्चला होणार निवडणूक, झेडपी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापती कुठे बसणार?

‘गो बॅक ज्ञानेश कुमार’, बंगालमध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरोधात जोरदार नारेबाजी

onion-5

श्रीलंका, बांगलादेश, पाकिस्तानमुळे कांदा निर्यातीवर परिणाम!

kdmc

केडीएमसी सर्वसाधारण सभेचा अखेर मुहूर्त ठरला, 16 मार्चला विषय समिती सदस्यांची निवड होणार

कोल्हापूर जिह्यात ‘मस्साजोग’ची पुनरावृत्ती? माजी सरपंच दोन महिन्यांपासून बेपत्ता; जंगलात सापडले हाडांचे अवशेष

Rahul Gandhi Challenges PM Modi to Cancel US Trade Agreement

मोदी पुन्हा संसदेत येणार नाहीत- राहुल गांधी

पॅरोलवर सुटलेल्या आरोपीकडून उद्योजकाला जीवे मारण्याची धमकी

महाड क्रांती शताब्दीचा प्रारंभ शुक्रवारी पत्रकार भवनात